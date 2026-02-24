Desinformación, bulos y 'deepfakes' en cuatro años de guerra en Ucrania
La desinformación ha marcado la guerra de Ucrania con un papel recurrente en la estrategia militar de Rusia a lo largo de estos cuatro años de conflicto, también en el marco de las recientes negociaciones de paz. En VerificaRTVE analizamos con varios expertos el impacto de los bulos, las falsedades y los deepfakes en las diferentes fases del conflicto bélico.
De la negación del despliegue a la justificación de la invasión
Luis de la Corte, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) especializado en seguridad y defensa, asegura a VerificaRTVE que "la desinformación ha sido un instrumento estratégico por parte de Rusia desde antes de empezar la invasión". Sostiene que Rusia ha usado la desinformación para construir "un relato para justificar la guerra", con conceptos como la "necesidad de desnazificar Ucrania", alusiones al "supuesto genocidio en el Donbás en los años del conflicto interno en esa región" y "referencias permanentes a la a la OTAN como una amenaza prácticamente existencial".
Guillermo Pulido, analista de Defensa de la Revista Ejércitos, considera que la desinformación al inicio de la guerra "fue clave" porque Rusia logró "engañar a mucha gente diciendo que no iba a haber una invasión, incluso al Gobierno ucraniano, que no se preparó hasta pocas semanas antes realmente del ataque a gran escala". "Ese efecto sorpresa es el caso de desinformación más exitoso que hemos visto", explica a VerificaRTVE, antes de destacar que Ucrania consiguió aguantar la ofensiva.
Antes del 24 de febrero de 2022, en VerificaRTVE explicamos que el Kremlin negaba que estuviera enviando tropas para invadir Ucrania mientras las imágenes reales de redes mostraban el despliegue de soldados, blindados y carros de combate en la frontera. El Gobierno de Moscú justificó la invasión con la falacia de que la contienda la empezó Occidente e impuso en Rusia el uso del término "operación militar especial", un eufemismo para que los rusos no hablen de guerra. Desde la óptica europea, EUvsDisinfo detecta "de forma más consistente" tres narrativas falsas de Rusia para justificar la guerra. En primer lugar, el bulo de que "Ucrania lleva años tratando de perpetrar un genocidio contra los rusosparlantes". Luego, la falacia de que "Ucrania no existe como estado". Por último, el bulo que sostiene que "la OTAN provocó la guerra de agresión rusa".
La desinformación en el primer año de guerra
Yevhen Fedchenko señala que las narrativas desinformativas del Kremlin en ese primer año "buscaban principalmente justificar la agresión, deshumanizar a los ucranianos, sembrar dudas entre las audiencias sobre las verdaderas causas de la agresión y disuadir la ayuda occidental presentándola como inútil". Como ejemplos menciona "las narrativas de la desnazificación de la 'Ucrania nazi', la desmilitarización de las Fuerzas Armadas ucranianas que supuestamente cometían 'genocidio contra la población del Donbás'" y "la presentación de Ucrania como un proxy occidental utilizado para cercar/amenazar a Rusia, culpando a la expansión de la OTAN de la invasión".
Todo ello en un primer año de contienda con falsedades a favor de Moscú y de Kiev, pero con un caso especialmente significativo: los bulos con los que el Kremlin trató de silenciar la masacre de Bucha. Son falsedades como esta declaración del ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, presentando la masacre como "un simulacro de atentados"o un mensaje de la Embajada rusa en España hablando de un cadáver que se mueve.
De los 'deepfakes' al entrenamiento de la IA con bulos
En estos cuatro años de guerra, la desinformación ha adquirido formatos que van desde los vídeos ultrafalsos de líderes políticos y militares hasta el adoctrinamiento de las inteligencias artificiales por medio de bulos y falsedades. Esta última estrategia utilizada por Rusia se basa en publicar información falsa en internet y redes para engañar a modelos de IA como Grok, ChatGPT, Gemini, Perplexity y Copilot.
"La maquinaria desinformativa de Rusia ha modificado su estrategia y se dedica a inundar Internet con millones de artículos y contenidos engañosos de baja calidad, diseñados específicamente para ser procesados por herramientas y aplicaciones basadas en IA", advierte EU versus Disinfo. Es precisamente en el marco de las nuevas estrategias donde cobra protagonismo Doppelganger, una campaña desinformativa rusa basada en publicar información falsa a través de portales que suplantan a periódicos y medios de Occidente. La misma estrategia sigue Storm-1516, otra iniciativa rusa para desacreditar al Gobierno de Ucrania ante la opinión pública occidental (pág.3).
Para profundizar sobre tácticas del Kremlin para desinformar detectadas por la UE, puedes leer este artículo que detalla la estrategia de la "jajaganda", basada en ridiculizar y hacer humor sobre un hecho real para desacreditarlo. Es la estrategia empleada al presentar como actores a los muertos reales de la masacre de Bucha.
Ucrania ha utilizado la desinformación de manera "menos intensiva" que Rusia
De la Corte dice que Ucrania también ha utilizado la desinformación, pero de forma "menos relevante" e "intensiva" que Rusia. "Ucrania, por supuesto, como cualquier país en guerra, ha tratado de aprovechar todos los recursos que tuviera a su disposición. La comunicación ha sido importante y alguna parte de esa comunicación ha incluido elementos de desinformación".
Explica que Ucrania ha tenido esta actuación "en base a las prioridades comunicativas", para "tratar de enviar mensajes que permitan mantener alta la moral del Ejército y de la población ucraniana y conservar y ampliar, en la medida de lo posible, el respaldo internacional". Señala que al principio de la guerra "se hicieron circular relatos" con "ese propósito" que luego las autoridades ucranianas corrigieron "cuando se dispuso de información más completa". En VerificaRTVE ya te contamos el bulo del fantasma de Kiev, consentido por fuentes oficiales ucranianas.
En todo caso, De la Corte subraya que "no existe una evidencia más palpable" de "una estructura sistemática y transnacional de desinformación por parte de Ucrania a la escala rusa". "Ha habido ocultación de la implicación ucraniana en algunas acciones, pero en parte porque no tienen esa tradición y esa experiencia que sí tiene Rusia con la desinformación", afirma. Este experto subraya que "la desinformación por parte ucraniana no es que no haya existido, pero ha sido menos importante, menos relevante y menos intensiva".
La falsa narrativa que dice que la UE socava los esfuerzos de paz
La desinformación también se ha estado utilizando para tratar de influir en las negociaciones de paz para Ucrania celebradas en Ginebra. En este proceso bajo la mediación de Estados Unidos, el Kremlin ha impulsado narrativas desinformativas que "buscan presentar a Rusia" como la parte que llega a la negociación "desde una posición de superioridad y victoria inevitable", según explica a VerificaRTVE Yevhen Fedchenko, investigador especializado del verificador ucraniano Stopfake. Estas narrativas rusas, a su juicio, "subestiman sus propias pérdidas, exageran las pérdidas ucranianas y presentan a Ucrania y a sus aliados como 'agotados', para "desmoralizar a los ucranianos" y presionar por unas negociaciones "rápidas, organizadas según los objetivos y el calendario rusos".
Desde una perspectiva europea, EUvsDisinfo, el proyecto de la Comisión Europea para luchar contra la desinformación, explica a VerificaRTVE una de las narrativas falsas del Kremlin que "más" ha detectado. Se basa en hacer creer que la UE "socava los esfuerzos de paz presionando a Ucrania para prolongar la guerra". Este proyecto especializado ha observado "un claro patrón" en la desinformación rusa en 2025 basado en "la persistente construcción de una imagen de fortaleza frente a las crecientes restricciones". Esta falsa narrativa de la "invencibilidad" de Rusia, a su juicio, busca "moldear percepciones, fijar los términos del debate y compensar en la información el espacio para las debilidades en el campo de batalla y en la economía".