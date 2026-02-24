Desinformación, bulos y 'deepfakes' en cuatro años de guerra en Ucrania

La desinformación ha marcado la guerra de Ucrania con un papel recurrente en la estrategia militar de Rusia a lo largo de estos cuatro años de conflicto, también en el marco de las recientes negociaciones de paz. En VerificaRTVE analizamos con varios expertos el impacto de los bulos, las falsedades y los deepfakes en las diferentes fases del conflicto bélico.

Ucrania ha utilizado la desinformación de manera "menos intensiva" que Rusia De la Corte dice que Ucrania también ha utilizado la desinformación, pero de forma "menos relevante" e "intensiva" que Rusia. "Ucrania, por supuesto, como cualquier país en guerra, ha tratado de aprovechar todos los recursos que tuviera a su disposición. La comunicación ha sido importante y alguna parte de esa comunicación ha incluido elementos de desinformación". Explica que Ucrania ha tenido esta actuación "en base a las prioridades comunicativas", para "tratar de enviar mensajes que permitan mantener alta la moral del Ejército y de la población ucraniana y conservar y ampliar, en la medida de lo posible, el respaldo internacional". Señala que al principio de la guerra "se hicieron circular relatos" con "ese propósito" que luego las autoridades ucranianas corrigieron "cuando se dispuso de información más completa". En VerificaRTVE ya te contamos el bulo del fantasma de Kiev, consentido por fuentes oficiales ucranianas. En todo caso, De la Corte subraya que "no existe una evidencia más palpable" de "una estructura sistemática y transnacional de desinformación por parte de Ucrania a la escala rusa". "Ha habido ocultación de la implicación ucraniana en algunas acciones, pero en parte porque no tienen esa tradición y esa experiencia que sí tiene Rusia con la desinformación", afirma. Este experto subraya que "la desinformación por parte ucraniana no es que no haya existido, pero ha sido menos importante, menos relevante y menos intensiva".