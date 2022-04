La masacre de Bucha ha marcado un punto de inflexión en la guerra en Ucrania. Dos días después de que la localidad haya sido liberada, los vecinos que han sobrevivido a la ocupación de las fuerzas invasoras y que han podido salir de los sótanos en los que se escondían relatan las atrocidades cometidas por los soldados rusos, que incluyen disparos indiscriminados contra civiles en las calles, secuestros, interrogatorios, torturas y ejecuciones.

"Me rompieron tres costillas", cuenta un hombre que asegura haber sido apaleado y torturado mediante descargas eléctricas en esa localidad ubicada a unos 60 kilómetros de Kiev.

Tras conocer ese y otros testimonios de enorme dureza, TVE se ha desplazado este martes al lugar en el que, al parecer, los militares rusos llevaban a cabo estas prácticas: el sótano de una residencia de vacaciones escolares que fue convertido en un centro de tortura, según las autoridades de Ucrania, que han localizado por la mañana en su interior cinco cadáveres.

Desde ese corredor con pequeñas estancias en el que aún se ven restos de sangre, algunos objetos personales y varias sillas que podrían haberse usado para llevar a cabo los interrogatorios, un soldado ucraniano que vigila ahora el edificio ofrece más detalles sobre la barbarie. Él cree que las personas fallecidas que han encontrado en esos bajos fueron ejecutadas de un tiro en la cabeza.

"Mira, eran civiles porque esas gorras no son militares", dice señalando a algunas de las pertenencias que siguen en el suelo de ese edificio que en el pasado acogía las risas de los niños y que en el presente alberga las huellas de una matanza.

El presidente del país, Volodímir Zelenski, visitaba Bucha el martes, donde habló de 300 muertos en esta ciudad, aunque cree que las cifras pueden aumentar. "Tenemos informaciones de que en Borodyanka y otras ciudades liberadas el numero de victimas podría ser incluso mayor", ha señalado.

Rusia, en cambio, asegura que esta versión es una "provocación" a pesar de que las imágenes por satélite contradicen su versión. El diario The New York Times ha publicado unas imágenes de la empresa Maxar Technologies que muestran 11 bultos similares a cuerpos humanos tendidos en el suelo de la calle Yablonska el 11 de marzo, cuando Bucha estaba ocupada por los rusos.

Vecinos de Lukashivka: "Llegaron y dijeron 'te vamos a matar ahora'"

Este lunes eran esas imágenes de cadáveres abandonados en cunetas o en calles de Bucha los que despertaban la indignación de la comunidad internacional, pero la riada de víctimas no acaba ahí. Borodyanka, Kramatorsk o Irpin son otros de los nombres que quedarán como prueba del drama vivido por los civiles durante la guerra en Ucrania.



Igor vive en Lukashivka, en la región de Chernígov, y ha estado a punto de morir. "Llegaron y dijeron: 'Te vamos a matar ahora'". Mi hijo no puede andar y gateó hasta ellos diciendo 'Este es papá. No le toques', cuenta.

En Borodyanka muchos cadáveres permanecen en los sótanos, pero la destrucción está por todas partes, mientras que en Hostómel los testigos presenciales hablan de saqueos, asaltos y simulacros de ejecución. "Oímos hablar de secuestros, de asesinados. Un completo horror", dice una mujer.

La preocupación se centra ahora en el sureste, dado que los ataques rusos son cada vez más fuertes en la cuenca minera de Donetsk y Lugansk.