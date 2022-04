Resumen de la guerra entre Ucrania y Rusia, 5 de abril| Rusia anuncia una ofensiva final para tomar Mariúpol

El ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, pide que para evitar nuevas masacres como la de Bucha. El resto de países "impongan la madre de todas las sanciones: dejar de comprar petróleo, gas y carbón de Rusia"para dejar de financiar "la maquinaria de guerra de Putin". Sostiene en un tuit que la economía rusa, y su guerra, "se detendrían en cuestión de meses. Unos meses de apretarse el cinturón merecen la pena por salvar miles de vidas."

“To avert ‘new Buchas’, impose the mother of all sanctions: stop buying oil, gas, and coal from Russia. Stop financing Putin’s war machine. Russian economy — and its war — would stop in the matter of months. A few months of tightening your belts are worth thousands of saved lives.“