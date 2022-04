Bucha es una ciudad herida, pero no solo por los daños que se ven en las calles, sino por el dolor que los supervivientes llevan consigo. Desde que se liberó la ciudad de la ocupación rusa, las autoridades ucranianas han encontrado al menos 340 civiles muertos por las calles, y se cree que pueden ser muchos más.

Desde el comienzo de la guerra en Ucrania sus habitantes han sufrido semanas de cruel asedio y de aberraciones que ahora salen a la luz. No hay más que hablar con cualquiera de los vecinos para comprobar el estado anímico de la población.

"He visto a los soldados rusos disparar a muchos mayores hasta matarlos y nadie les podía sacar de ahí. Hemos tenido que recoger muchos cuerpos y llevarlos a la iglesia a una fosa común", dice Jahil a TVE.

Y añade: "Los rusos pararon un coche de una familia con niños. Dispararon y murieron todos. Son unos monstruos".

Sin luz, agua y calefacción

Los habitantes de Bucha siguen sin agua, ni luz y tampoco calefacción. Este lunes un pequeño grupo de hombres se calentaba en torno a una hoguera en plena calle y dos de ellos cuentan que fueron detenidos y torturados por los rusos.

"Me rompieron tres costillas, me pusieron un cuchillo en la garganta, me golpearon, me torturaron con descargas eléctricas", cuenta el primer de ellos.

Su amigo Dima también fue detenido. Relata que le detuvieron cerca del hospital cuando iba a por medicinas para un vecino que no puede moverse.

Los dos amigos también han estado recogiendo cadáveres en las calles y todavía se siguen encontrando cuerpos.

Las huellas de la guerra son palpables al ver los tanques rusos en las calles de una localidad en la que se siguen recuperando cadáveres.

Dicen las autoridades que hay todavía cuerpos sin recoger en los propios patios de las viviendas. Desde la liberación de la ciudad hace cinco días también se ha procedido al desminado de las calles porque se cree que hay todavía decenas de explosivos. Por eso se mantiene un toque de queda y no se permite a los vecinos que están fuera que regresen todavía a sus hogares.

Una tela cubre a un civil muerto al lado de la bici en la que iba en Bucha ALFONSO ALONSO / RTVE

Durante más de un mes la comida ha escaseado en la ciudad y Antonina enseña lo que ha podido conservar y que ahora enfría en plena calle porque no tiene luz.

"Esto es manteca, ajo, pescado", dice que son para quien quiera comer. A pesar de todo, reconoce que está contenta porque está viva y lo celebra dándonos un abrazo, lo que no ha podido hacer con nadie en 35 días.