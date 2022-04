El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha mostrado su conmoción por las “atrocidades” cometidas en Bucha y ha informado de que la UE “ayudará a Ucrania a documentar los crímenes de guerra”. Borrell ha avanzado en Twitter que los Veintisiete preparan más sanciones contra Rusia "con carácter de urgencia" y que los casos serán perseguidos por la Corte Penal Internacional de La Haya.

Una iniciativa apoyada por Reino Unido, Alemania, Francia, Italia o España. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado un mensaje de apoyo al pueblo ucraniano. "Horror, dolor e indignación ante las terribles imágenes que nos llegan desde la localidad ucraniana de Bucha. Los crímenes de guerra que se están cometiendo no pueden quedar impunes", ha afirmado.

La secretaria de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, Liz Truss, también ha denunciado que los asesinatos no deben quedar sin condena, mientras que desde Berlín se ha pedido una asfixia económica más fuerte contra el Gobierno de Vladimir Putin.

“I congratulate #Ukraine on liberation of most of Kyiv region.



Shocked by news of atrocities committed by Russian forces. EU assists Ukraine in documenting war crimes. All cases must be pursued, namely by @CIJ_ICJ.



The EU will continue strong support to Ukraine. Слава Україні!“