Resumen de la guerra entre Ucrania y Rusia, 4 de abril| La comunidad internacional denuncia la masacre rusa en Bucha

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau,ha condenado los asesinatos "impactantes y horribles" de civiles en la ciudad ucraniana de Boutcha. "Condenamos enérgicamente el asesinato de civiles en Ucrania, permanecemos movilizados para hacer que el régimen ruso rinda cuentas", ha escrito en Twitter Trudeau.

"Los responsables de estos ataques impactantes y horribles serán llevados ante la justicia",ha agregado.

“We strongly condemn the murder of civilians in Ukraine, remain committed to holding the Russian regime accountable, and will continue to do everything we can to support the people of Ukraine. Those responsible for these egregious and appalling attacks will be brought to justice. https://t.co/YDwJ0n693m“