El presidente de Rusia, Vladímir Putin, permitirá finalmente a Europa pagar por el gas rusos en euros aunque Rusia los recibirá en rublos a través del banco de Gazprom.

En un primer momento, el líder ruso había comunicado este jueves que suspendería los contratos de suministro de gas si los países "inamistosos" no pagaban el combustible en rublos y no abrían una cuenta en la moneda nacional rusa en Gazprombank a partir del 1 de abril, medida que finalmente no se aplicará.

"Hoy firmé un decreto que establece las reglas para el comercio del gas natural ruso con los llamados países inamistosos" y que entrarían en vigor el 1 de abril, señaló el líder ruso minutos antes de una reunión con la industria de la aviación.

Este anuncio contrastaba con la información que había facilitado el canciller alemán, Olaf Scholz, que este miércoles señaló tras una conversación telefónica con Putin que el presidente ruso si que se iba a permitir el pago del suministro de energía rusa en euros.

"Para comprar gas natural ruso, deben abrir cuentas con rublos en bancos rusos", señaló el presidente ruso en un mensaje televisado.

"Si tales pagos no se realizan, lo consideraremos un incumplimiento por parte de los compradores, con todas las consecuencias", amenazó Putin antes de advertir que en caso de que no se realizasen los pagos en la moneda rusa, "los contratos existentes serán detenidos".

El pago se realizará a través del Gazprombank Para el pago Putin ha firmado un decreto en el que se especifica que el banco autorizado para ello es Gazprombank, una de las pocas entidades financieras de Rusia que no ha sido sancionado por la Unión Europea (UE) porque procesa, junto a Sberbank, gran parte de las operaciones energéticas con el bloque. Las reacciones a esta imposición no han tardado. Alemania y Francia ya han señalado que se "preparan" para una posible paralización de las importaciones de gas ruso, según ha dicho el ministro francés de Economía Bruno Le Maire, en Berlín. “�� ÚLTIMA HORA | Putin firma el decreto por el que las compras de gas ruso deberán pagarse en rublos



