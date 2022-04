Los bombardeos y ataques aéreos continuan en Chernígov, pese a las declaraciones rusas de reducir las operaciones militares. Las tropas rusas siguen manteniendo sus posiciones al este y al oeste de Kiev. El asedio de Mariúpol no ceja pero los ucranianos aún resisten en el centro de la ciudad, puerto comercial clave, según el último informe del Ministerio de Defensa británico.

“Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 March 2022Find out more about the UK government's response: https://t.co/dESTQT4irj🇺🇿 #StandWithUkraine 🇺🇿 pic.twitter.com/0NUMTq8nrj“