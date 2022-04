Resumen de la Guerra entre Ucrania y Rusia el 1 de abril: Fracasa la evacuación de civiles en Mariúpol

El presidente de EE.UU., Joe Biden, en Twitter: "Hoy he autorizado la liberación de un millón de barriles de petróleo por día para los próximos seis meses, más de 180 millones de barriles, de la Reserva Estratégica de Petróleo. Este es un puente en tiempos de guerra para aumentar el suministro de petróleo hasta que la producción crezca a finales de este año".

“Today, I'm authorizing the release of 1 million barrels of oil per day for the next six months—over 180 million barrels—from the Strategic Petroleum Reserve. This is a wartime bridge to increase oil supply until production ramps up later this year.“