Los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Reino Unido coinciden en afirmar que los asesores del presidente ruso, Vladímir Putin, no le están contando la verdad sobre el desarrollo de la guerra en Ucrania y el impacto que las sanciones internacionales están teniendo en la economía rusa.

"Tenemos información de que Putin se ha sentido engañado por los militares rusos, lo que ha dado lugar a una tensión persistente entre Putin y los dirigentes militares", declaró este miércoles Kate Bedingfield, director de comunicación de la Casa Blanca.

"Creemos que Putin está siendo mal informado por sus asesores sobre la mala actuación del Ejército y sobre como las sanciones están dañando la economía rusa, porque sus asesores más próximos tienen demasiado miedo a decirle la verdad", ha añadido.

Ucrania alerta de que Rusia acumula tropas para atacar el Donbás y no ha reducido sus ataques

Por su parte, el portavoz del Departamento de Defensa, John Kirby, ha mostrado su "inquietud" y temor a que esa situación afecte a las conversaciones entre Rusia y Ucrania para lograr un alto el fuego. "Si [Putin] no está informado al completo, ¿cómo van a llegar sus negociadores a un acuerdo que sea duradero? Uno que desde luego respete la soberanía de Ucrania. Y otra cosa es que uno no sabe cómo va a reaccionar un líder cuando recibe malas noticias. Así que sí, es preocupante", ha declarado Kirby.

El Kremlin lo niega: "No entienden lo que ocurre"

El Kremlin ha negado estas informaciones y ha dicho que los países occidentales "no entienden" lo que ocurre en el gobierno ruso.

"Simplemente, no entienden qué ocurre en el Kremlin. No entienden al presidente Putin y no entienden el mecanismo de la toma de decisiones", ha explicado el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

"Precisamente ese tipo de incomprensión plena conduce a decisiones erróneas, decisiones imprudentes, que tienen muy malas consecuencias", ha añadido.