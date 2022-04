Más de un mes después de iniciar la invasión de Ucrania, Rusia ha aparcado sus intenciones de controlar la capital, Kiev, y las posibilidades de crear un nuevo Gobierno títere en ese país. Moscú también ha asegurado que sus fuerzas se concentrarán en el este de Ucrania para lograr la “liberación” de la región del Donbás.

Estos anuncios parecen indicar -en teoría- un cambio en la estrategia de Rusia que, según la mayoría de los expertos, obedece a la inesperada resistencia ucraniana que se han encontrado las tropas rusas tanto en Kiev como en otras partes del país.

El profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense, Javier Morales, asegura a RTVE.es que “no se puede descartar que Moscú vuelva a su estrategia anterior y redoblara los ataques” si las negociaciones con Ucrania no avanzan como quiere.

Por su parte, la investigadora del Real Instituto Elcano, Mira Milosevich, señala que el anuncio de Moscú de concentrarse en el este de Ucrania “confirma que Rusia no ha cambiado la estrategia de la mentira”.

El profesor Morales asegura que “teniendo en cuenta los problemas militares que está teniendo Rusia, es lógico que deje atrás esas intenciones de controlar la capital y las posibilidades de forjar un nuevo Gobierno en Ucrania”, aunque advierte de que “no se puede descartar que si las negociaciones con Ucrania no avanzan como quiere Rusia, Moscú volviera a su estrategia de antes y redoblara los ataques ”.

El plan inicial de Rusia, según los servicios de Inteligencia británicos, era llevar a cabo una guerra relámpago en Ucrania que durara no más de una semana e incluso funcionarios estadounidenses pronosticaron que la capital caería tan solo días después del inicio del conflicto . Una columna de blindados rusos se quedó a alrededor de 30 kilómetros de Kiev, pero no consiguió avanzar más. En la capital muchos edificios residenciales han sido alcanzados por los bombardeos rusos, aunque desde que empezó la guerra los combates han sido más intensos en la periferia , como en Irpin, a 20 kilómetros de Kiev, donde las fuerzas ucranianas han logrado hacer retroceder a las rusas en las últimas horas.

La "estrategia de la mentira" de Rusia

El jefe adjunto del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia, Serguéi Rudskói, afirmó el viernes que las tropas rusas habían logrado “los primeros objetivos” de la primera fase de la “operación militar” en Ucrania, tal como describe Moscú la invasión del país vecino.

Además Rudskói aseguró que los esfuerzos de las fuerzas rusas se concentrarían ahora en lograr su “objetivo principal”, que sería la “liberación” de la región del Donbás. El anuncio muestra un posible cambio de estrategia por parte de Moscú con objetivos más limitados después de encontrarse con la inesperada resistencia ucraniana un mes después de que comenzara la guerra. Sin embargo, la mayoría de los expertos creen que estas declaraciones son poco fiables.

El profesor Sepúlveda advierte en declaraciones a RTVE.es de que “en cualquier conflicto hay que tomar la información con una precaución exquisita”, ya que “en muchas ocasiones se hace justamente lo contrario de lo que se estaba diciendo hasta media hora antes”. El experto señala que “no hay ningún cambio” en la estrategia militar rusa, pero sí “un cambio de estrategia en cuanto a la reagrupación de unidades y concentración de ataques, fundamentalmente evidenciando la incapacidad de las Fuerzas Armadas rusas para tomar grandes ciudades”.

Milosevich señala que el anuncio de Moscú “confirma que Rusia no ha cambiado la estrategia de la mentira”. “También afirmó que no iban a invadir Ucrania y luego lo hizo. Que Rusia diga algo ya carece de credibilidad y Ucrania no puede basar sus planes de defensa en las declaraciones del Kremlin”, recalca.

Por su parte, Morales indica que la idea de que Rusia se centre únicamente en el este de Ucrania “es poco creíble”. “Si fuera así nos tendríamos que preguntar por qué una invasión a gran escala como la que lleva llevando a cabo Rusia si una parte importante de las regiones del Donbás ya las estaba controlando”, explica el profesor, quien asevera que “más bien a lo que suena es a que Rusia está moderando las ambiciones que tenía al principio porque la guerra le está costando más de lo que pensaba”. “La ventaja que ha tenido Putin es que como ha habido tanta ambigüedad en la forma en la que ha presentado los objetivos de la guerra, ahora también puede excusarse en que esto era lo que quería desde el principio”, opina.