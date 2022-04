El presidente estadounidense, Joe Biden, se ha dirigido a los ciudadanos rusos: "Esta guerra no es digna de vosotros. Putin puede y debe poner fin a esta guerra. El pueblo estadounidense está con vosotros y con los valientes ciudadanos de Ucrania que quieren la paz".

“.@POTUS’s message to the Russian people: This war is not worthy of you. Putin can and must end this war. The American people stand with you and the brave citizens of Ukraine who want peace. pic.twitter.com/PsurzRGJtt“