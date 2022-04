La ofensiva rusa se ha estancado en casi todos los frentes en la guerra de Ucrania, en una jornada marcada por las negociaciones entre los dos países en Turquía. Mientras tanto, la catástrofe continúa cerniéndose sobre la ciudad de Mariúpol, en el sureste. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha exigido a los "nacionalistas" ucranianos allí que "dejen las armas".

Las autoridades locales de esta localidad, principal puerto del Mar de Azov, hablan de 160.000 civiles atrapados actualmente y más de 5.000 muertos desde que comenzó la guerra. Sin embargo, Francia cree que la intervención humanitaria sigue siendo imposible, después de una llamada del presidente Emmanuel Macron con su homólogo ruso. De momento, Rusia y Ucrania han pactado un corredor humanitario para seguir evacuando civiles.

Moscú ha dado su palabra de reducir la ofensiva en Kiev y Chernígov durante las negociaciones entre las delegaciones de ambos países en Turquía para avanzar hacia un alto el fuego que no llega todavía. Algunos analistas consideran que esta concesión se debe a su dificultad para avanzar en las últimas jornadas por la resistencia ucraniana. Tras seis rondas de conversaciones de paz, Ucrania ha ofrecido, por su parte, renunciar a la OTAN a cambio de garantías de seguridad.

Desde allí, la enviada especial de TVE, Almudena Ariza, ha informado de varias explosiones, sentidas antes de que el Kremlin se comprometiera este martes a reducir "drásticamente" la ofensiva tanto en la capital como en Chernígov , dos de los puntos más asediados durante la invasión. Pero Moscú ha aclarado que no se trata de un alto el fuego.

La ofensiva rusa no ha acabado en las afueras de Kiev, donde en los últimos días las fuerzas ucranianas aseguran que han ganado terreno.

Para la evacuación han sido fletados 34 autobuses que alcanzarán la ciudad sitiada al anochecer, ha explicado Vereshchuk en Telegram, después de que en las vísperas solo se pudiera huir con coches privados. De acuerdo con el Consejo Municipal de Mariúpol, el plan es que el convoy alcance la ciudad este martes, acompañado por los servicios de defensa civil, pero la evacuación no comenzará hasta el miércoles por la mañana "por motivos de seguridad".

Ucrania creará un grupo de expertos para analizar las sanciones a Rusia

Zelenski ha anunciado este martes que Ucrania creará a partir de esta semana un grupo de expertos internacionales que analizará "constantemente" las sanciones que se impongan contra Rusia con motivo de la invasión del país.

"Nuestro objetivo es que las sanciones funcionen como se pretende. Y que no haya posibilidad de eludirlas", ha añadido. El presidente ucraniano también ha asegurado que su país no estará de acuerdo con las "sanciones pasivas" y ha reclamado que los paquetes de sanciones contra Rusia "sean lo suficientemente efectivos y sustanciales".

"Si son débiles o no funcionan, si se pueden eludir, se genera la peligrosa ilusión para los dirigentes rusos de que pueden seguir permitiéndose lo que están haciendo ahora", ha apostillado. "Los ucranianos no deben morir solo porque alguien no encuentra el valor suficiente para entregar las armas necesarias a Ucrania", ha concluido.