Resumen de la guerra entre Ucrania y Rusia, 28 de marzo: Biden defiende que no pidió derrocar a Putin, sino que expresó su "indignación moral"

Eslovenia ha reabierto su embajada en Kiev, tras mantenerla cerrada durante más de un mes debido a la invasión rusa en Ucrania, según informa el Ministerio de Exteriores esloveno en un comunicado en Twitter.

“We are back. The Slovenian and European flags flutter again in front of the @SLOinUKR in #kyiv. When the team traveled to the 🇺🇿 capital yesterday, they saw many civilians returning to the city. @MFA_Ukraine @JosepBorrellF @Denys_Shmyhal @USEmbassyKyiv @Vitaliy_Klychko pic.twitter.com/GGLkfF5mkf“