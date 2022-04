La invasión rusa de Ucrania comenzó hace un mes y el avance del Ejército de Moscú se ha estancado, a pesar de que el plan original del presidente Vladímir Putin era un ataque relámpago. De momento, parece que las tropas rusas no están cerca de la victoria. Ahora tienen como objetivo inmediato tomar la ciudad portuaria de Mariúpol, que está rodeada por las fuerzas rusas, pero también intentan hacerse con el control de la capital ucraniana, Kiev.

Moscú ha intensificado sus ataques contra civiles, algo que, según el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Nebrija, Carlos López, “obedece al fracaso de la concepción inicial de la guerra”.

El catedrático de Ciencia Política de la Universidad Pablo de Olavide, Manuel Torres, afirma a RTVE.es que Rusia tiene ahora el dilema de ir a más en sus bombardeos contra ciudades y localidades ucranianas o llegar a un acuerdo que le salve la cara.

Un mes después de iniciar la invasión de Ucrania , las tropas rusas se han hecho con el control de Jersón y siguen bombardeando a diario ciudades como Járkov , la segunda más grande del país. El Ejército ruso aumenta sus esfuerzos por tomar la ciudad portuaria de Odesa, que registró este lunes su primer ataque desde el 24 de febrero , y Mariúpol, que las fuerzas rusas no han logrado conquistar a pesar del ultimátum que Rusia dio a Ucrania para que entregara la ciudad. Aunque funcionarios del Gobierno estadounidense llegaron a pronosticar que Kiev caería tan solo unos días después de que comenzara la guerra , la capital ucraniana sigue resistiendo al avance de las tropas rusas .

Rusia no está cerca de la victoria

El plan inicial del presidente ruso era llevar a cabo una guerra relámpago en Ucrania. El ex viceministro de Asuntos Exteriores ruso Andrei Fedorov llegó a decir que la orden inicial de Putin era “completar la operación militar con una victoria para el 2 de marzo”. La resistencia de las tropas ucranianas ha ralentizado el avance ruso y desmoronado los propósitos de Putin.

En este sentido, el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia, Frédéric Mertens de Wilmars, cree que Rusia ha cometido tres errores estratégicos fundamentales: “no tiene unas fuerzas tan eficaces como pretendía tener, Putin pensó que no iba a haber una resistencia fuerte por parte de Ucrania y sobre todo de la población civil, y el tiempo, ya que el Estado Mayor le recomendó atacar más tarde, a lo largo de la primavera, pero Putin no ha querido esperar”.

Torres opina que “Rusia empieza a percibir que el desplome de la resistencia ucraniana no se va a producir de forma inmediata”. El profesor señala que la resistencia cada vez irá a más “porque a medida que aumenta el sufrimiento, la muerte, la destrucción… la determinación de la gente para sumarse a la lucha también aumenta”. Por esta razón, si las fuerzas rusas toman la capital, Torres advierte de que la guerra adoptaría una forma de “guerra de guerrillas”, algo que señala que “tampoco es una buena noticia para Rusia”.

El apoyo de los países occidentales al Gobierno de Kiev y las sanciones impuestas contra Rusia también han modificado el cálculo estratégico de Moscú, ya que “ha aumentado el coste para Putin en esta aventura militar”, según explica Torres. “Lo que está por ver es si ese coste ha llegado a un nivel inasumible para el régimen de Putin y si le va a forzar a buscar una salida negociada o, por el contrario, puede tener un efecto contraproducente de que Putin entiende que su capacidad de disuasión va vinculada a que tiene que ser el triunfante de Ucrania”, añade.

Por su parte, el profesor de la UAB cree que esta situación “va a fortalecer a Putin a corto plazo”. “Una dinámica muy habitual de las guerras del siglo XX y las pocas que hemos visto en el siglo XXI ha sido el fortalecimiento de los protagonistas del conflicto a través de un discurso ultranacionalista”, indica Puigsech, quien añade que “Putin es sinónimo de estabilidad, ha conseguido estabilizar económicamente y políticamente a Rusia y tiene un apoyo social”.