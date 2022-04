Kiev ha acusado al gobierno ruso de deportar ilegalmente a residentes de Mariúpol y áreas controladas por separatistas de Ucrania a Rusia. La fiscal general de Ucrania, Iryna Venediktova, ha dicho que Kiev está investigando "el traslado forzoso" de 2.389 niños a Rusia desde las regiones de Donetsk y Lugansk.

La embajada de Estados Unidos ha calificado este acto de "secuestro" tal y como ha manifestado en su cuenta de Twitter. Moscú, por su parte, ha negado que esté forzando a personas a irse y alega que los está tomando como refugiados.

“According to the Ukrainian Foreign Ministry, Russian forces have illegally removed 2,389 Ukrainian children from Donetsk and Luhanks oblasts to Russia. This is not assistance. It is kidnapping.“