Dmytro Kuleba denuncia que en Jersón "criminales de guerra rusos han abierto fuego contra personas desarmadas que protestaban pacíficamente contra los invasores". El ministro ucraniano de Asuntos Exteriores señala que un vídeo que él mimso comparte en Twitter "se puede ver a un jubilado herido". "Esta es la cara fea de Rusia, una vergüenza para la humanidad. ¡Debemos detener a Rusia! Sancionarlos, aislarlos, hacer que los criminales de guerra rindan cuentas", ha denunciado.

“In Kherson, Russian war criminals opened fire at unarmed people who peacefully protested against invaders. You can see a wounded pensioner. This is the ugly face of Russia, a disgrace to humankind. We must stop Russia! Sanction them, isolate them, hold war criminals to account. pic.twitter.com/WeItSykD3q“