Ucrania ha acusado a Rusia de bombardear un teatro en el centro de Mariúpol que albergaba a cientos de personas. Las autoridades regionales dicen que se desconoce el número de víctimas bajo los escombros y denuncian otros dos ataques contra civiles cuando la guerra en Ucrania está a las puertas de su cuarta semana.

"Otro horrendo crimen de guerra en Mariúpol", ha deplorado en un tuit Dmytro Kuleba, ministro de Exteriores ucraniano, mientras Moscú niega su responsabilidad y acusa de la explosión del teatro al Batallón Azov, una milicia ucraniana de extrema derecha, según cita la agencia RIA y recoge Reuters.

“Another horrendous war crime in Mariupol. Massive Russian attack on the Drama Theater where hundreds of innocent civilians were hiding. The building is now fully ruined. Russians could not have not known this was a civilian shelter. Save Mariupol! Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/bIQLxe7mli“