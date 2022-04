El Portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Ned Price, en Twitter: "La invasión de Crimea por parte de la Federación Rusa hace ocho años fue solo el comienzo de su ataque a Ucrania. El Kremlin debe detener su invasión no provocada y poner fin a la guerra. Hasta que lo haga, seguiremos prestando ayuda a Ucrania e imponiendo graves costes a la economía rusa".

“The Russian Federation’s invasion of Crimea 8 yrs ago was just the beginning of its attack on Ukraine. The Kremlin must stop its unprovoked invasion and end the war. Until it does, we will continue to provide Ukraine assistance and impose severe costs on Russia's economy. https://t.co/3miJMuWGmv“