Guerra en Ucrania

La falta de agua ha llevado a algunos habitantes de Mariúpol a recurrir al agua del suelo hervida para hidratarse y la higiene básica es impensable. Además, Médicos Sin Fronteras denuncia el vacío informativo en la ciudad desde hace una semana, que ha provocado un apagón entre distritos de la ciudad. "La población está muy preocupada por sus familiares. No saben si están vivos o no", resume Olexander en un mensaje emitido este sábado.

La Cruz Roja también tiene voluntarios en la zona. Sus cooperantes han alojado en el edificio donde se ubican sus oficinas a familias enteras, según explican en Twitter. “Mantenemos el refugio, el sótano, solo para los niños y sus madres. Todos los demás adultos y niños mayores de 12 años duermen en la oficina. Hace mucho frío. Todavía tenemos algo de combustible para los generadores, por lo que tenemos electricidad durante tres o cuatro horas al día”, apuntan.

“La gente pide medicinas especialmente para diabéticos y pacientes con cáncer. Pero ya no hay forma de encontrarlas en la ciudad. Las personas empiezan a enfermar por el frío”, relatan sobre las peticiones de ayuda que se multiplican entre los más vulnerables.

