Son las 04:45 de la madrugada cuando suenan las sirenas de emergencia. Todo el edificio se despierta y al cabo de un rato se escuchan los pasos de los vecinos que viven en las plantas superiores bajando a toda prisa las escaleras. El ejército ruso esta madrugada ha vuelto a bombardear el aeropuerto de Ivano-Frankivsk. Es la segunda vez en 16 días de conflicto que los habitantes de esta ciudad del oeste de Ucrania escuchan el impacto de misiles.



Todas las noches duermen en vilo, pero el frío que penetra hasta los huesos por la mañana espabila a cualquiera. La ciudad despierta despacio. Mirar por la ventana es uno de los primeros gestos al amanecer. Asegurarse que todo está bien, mientras el paisaje no oculta la fina capa de nieve que lo cubre.

Grupos de voluntarios entrenan con armas ante la ofensiva rusa

La vida ha dado un giro de 180 grados desde el 24 de febrero. La historia de Romana es un ejemplo de ello. Ella ha cambiado las ollas y las sartenes de la cocina del restaurante donde trabajaba por los rifles. Todas las mañanas, desde que comenzó la guerra, acude teatro reconvertido en centro de entrenamiento militar: "Entreno para defenderme y defender a mi hijo", asegura.



Es madre soltera de un niño pequeño y no quiere abandonar el país. "Aquí tengo mi casa", repite, como otras tantas personas estos días nos comentaban que no tienen la intención de dejar Ucrania. A diferencia de las personas que la acompañan en los entrenamientos, ella no tiene un discurso patriótico, solo aspira a defenderse a sí misma. "Siempre me he valido por mí misma y quiero seguir siendo independiente", afirma.

Romana se entrena junto a otro grupo de civiles con armas de madera para defender Ucrania de las tropas rusas. Bruno Thevenin





Esta es el lema que ha guiado toda su vida: "Solo cuento conmigo misma", insiste. Nos cuenta que siente mucha incertidumbre, no sabe lo que puede pasar. Le aporta seguridad al saber que puede defenderse si la invasión llega hasta esta parte más occidental del país. "Me siento más segura y a mí me tranquiliza estar aquí y todos los que estamos aquí no tenemos preparación militar, pero queremos aprender y muchos quieren defender el país", afirma. Y estremece imaginar cómo era el día a día de esta mujer de mirada decidida antes de que la vida en Ucrania saltara por los aires.