Zoryana tiene 29 años, hace una semana estaba trabajando en su propia clínica dental en Kiev y ahora viste ropa militar con un fusil colgando por la espalda. Su proyecto y su plan de vida estallaron con la llegada de la invasión rusa de Ucrania. Despertó el pasado jueves con el sonido de las sirenas de emergencia; al darse cuenta de que la guerra había comenzado, decidió ponerse en marcha hacia el oeste para buscar un refugio a sus padres y su hijo pequeño.

Tardaron muchas horas en llegar a la zona fronteriza donde, en cuestión de horas, comenzaron a llegar miles de personas huyendo de los bombardeos, decidió que tenía que actuar. "Quiero salvar a mi familia, pero no puedo quedarme quieta viendo cómo nos quitan nuestra tierra", asegura a RTVE.es.

Dos días antes del avance de las tropas rusas hacia la capital, Volodymyr Zelenski hizo un llamamiento a filas a los reservistas durante un periodo especial de tiempo, después de que el Senado ruso hubiera autorizado el traslado de tropas a Donetsk y Lugansk, las dos regiones a las que Vladímir Putin ha reconocido la independencia de Ucrania.

En cuestión de horas la invasión rusa comenzó y el Gobierno ucraniano respondió declarando la ley marcial y repartiendo armas entre la población civil. "Vi que repartían armas y no me resistí a defender a mi gente", relata con una mirada cansada de no haber dormido en toda la noche. Ella quiso volver a la capital para defender su ciudad.

Zoryana, milicia voluntaria en las filas del ejército ucraniano Foto cedida por Zoryana

"Las noches ya no existen", explica con voz extenuada. "Pero estoy dónde tengo que estar. Estoy tranquila porque estoy cumpliendo con mi deber", asegura refiriéndose a su decisión de unirse al frente. Según el Ministerio de Defensa ucraniano se han repartido, solo en Kiev, 25.000 armas.

"Hicieron un llamamiento solo a los hombres y nos presentamos también las mujeres" Reconoce que no hay muchas mujeres entre las filas del ejército. El gobierno hizo un "llamamiento solo a los hombres de entre 19 y 60 años, pero nos presentamos también las mujeres". "Nosotras también queremos estar", asegura enseñando su fusil. "No lo pensé ni un segundo porque sabía que me necesitaba mi país". Asegura que hace tiempo que tenía la sensación de que algo iba a pasar, por lo que la guerra no la coge por sorpresa. La población estaba mentalmente prevenida. "Quiero aportar a la liberación de nuestro territorio y lucharé hasta el final", añade. Muchos jóvenes, sin experiencia militar, han decidido alistarse al ejército. "Yo odio las armas, pero creo que tenemos que hacerlo porque si no, nuestro ejército perderá frente a Rusia", explica Vladimir, un joven de 23 años, que lucha en los alrededores de Kiev. Estaba terminando sus estudios en Ingeniería, y de un día para otro, se encuentra empuñando un arma. "Estoy aquí porque quiero ayudar a nuestros soldados a defender Kiev", zanja. No se imaginaba dejar la universidad por un campo de batalla. Son muchos los civiles que se han ofrecido como voluntarios, no solo para alistarse al ejército, sino que para ayudar. Es el caso de Victoria que está en Ternopil, una localidad en el oeste de ucrania. "Aquí han comenzado a llegar muchas personas y nos estamos organizando para ayudarles", asegura esta joven de 25 años. Ella ahora está de voluntaria en uno de los centros de acogida: "Estamos acogiendo a gente en una escuela y allí les damos comida, mantas y bebidas". Muchas familias con niños.