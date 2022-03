En paralelo, el BCR ha procedido a tomar una serie de medidas para intentar tranquilizar a los bancos y al mercado. Así, el consejo de directores del BCR ha elevado de golpe el tipo de interés del 9,5% al 20% para respaldar la estabilidad financiera y proteger los ahorros de la población.

Putin ha dado, no obstante, la orden de mantener las tasas de interés para las hipotecas de los rusos. El BCR también ha liberado las reservas de capital acumuladas por valor de 733.000 millones de rublos (6.245 millones de euros o 6.963 millones de dólares) para préstamos al consumo y préstamos hipotecarios no garantizados en rublos y moneda extranjera.

Al mismo tiempo, ha recomendado a las entidades financieras reestructurar la deuda de sus clientes en lugar de imponer sanciones o multas si su situación financiera se ha deteriorado por las sanciones.

Por otra parte, ha decidido prohibir a los residentes de Rusia transferir divisas al exterior, además de ordenar a los exportadores rusos que conviertan a rublos el 80% de los ingresos obtenidos desde enero de 2022.

El Banco Central no ha reaccionado aún a las sanciones de la UE, EE.UU. y Canadá contra la propia entidad monetaria, a la que impedirán usar sus reservas para financiar la guerra contra Ucrania y fortalecer el rublo.

EE.UU. ha elevado este lunes las sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania y ha prohibido a las entidades norteamericanas cualquier operación con el Banco Central de Rusia, además de congelar todos los activos en dólares de esta entidad, según ha informado EFE.

Por su parte, Canadá también ha prohibido este lunes a sus instituciones financieras que realicen "transacciones" con el Banco de Rusia para evitar que pueda utilizar sus reservas de divisas internacionales y limitar la capacidad de Moscú para financiar la invasión de Ucrania.

“Effective immediately, all Canadian financial institutions are prohibited from engaging in transactions with the Russian Central Bank – eliminating its ability to deploy Russia’s international currency reserves and further restricting Putin’s ability to finance his war of choice.“