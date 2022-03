Como en una coreografía repetida, la Unión Europea, Estados Unidos y Reino Unido han vuelto a castigar con sanciones económicas a Rusia tras otro desafío de Vladímir Putin. Y aunque esta vez la apuesta era mucho más alta, nada menos que una guerra contra Ucrania, los aliados occidentales por ahora han desplegado un arsenal que, aún siendo el más duro hasta la fecha, no echa mano de las opciones más agresivas, por lo que parece poco probable que logren detener el conflicto en el corto plazo.

La primera andanada de sanciones busca sobre todo ser selectiva, apuntando directamente a dirigentes, oligarcas, empresas y bancos, para no cargar las tintas contra el conjunto de la población rusa. También pretenden dejar un margen de maniobra para ampliar las medidas si el enfrentamiento se alarga, sin agotar todas las opciones. Y, no menos importante, también se quiere evitar en lo posible el efecto retroactivo de unas trabas económicas que acabarán por imponer costes no solo a Rusia, sino también a los propios sancionadores.

"Un ejemplo muestra lo ineficientes que son: Reino Unido ha prohibido todos los vuelos de la compañía Aeroflot y Rusia ha respondido prohibiendo todos los vuelos británicos sobre su espacio aéreo. Y eso es un gran problema para British Airways, que para ir de Londres al Extremo Oriente debe cruzar el espacio aéreo ruso", explica Stephen Dalziel, analista político especializado en Rusia y Europa del Este. "La actitud de los rusos es: no nos queréis, no nos importa", señala, dando por hecho que el Kremlin daba por descontadas las sanciones.

También Niclas Frederic Poitiers, investigador del Instituto Bruegel, considera "improbable" que las medidas puestas sobre la mesa hasta el momento logren detener la ofensiva de Putin en Ucrania, y subraya que uno de los sectores donde más daño se le puede hacer a Moscú es en el comercio del gas. "Pero la Unión Europea, de momento, ha decidido que las medidas no afecten al mercado del gas", ya que el 40 % del consumo europeo llega desde Rusia.

Congelar activos de autoridades y castigar al corazón financiero Por ahora, las medidas adoptadas se centran, en primer lugar, en sancionar de forma individual a altos cargos -desde la portavoz de Exteriores, María Zajarova, hasta los principales comandantes militares, pasando por los 350 diputados de la Duma-, empresarios y oligarcas rusos, congelando sus activos en el extranjero y prohibiendo su entrada en los países sancionadores, entre otras restricciones. El paso más significativo lo ha dado la Unión Europea, que este viernes ha acordado congelar los activos financieros del propio presidente ruso, Vladímir Putin, y de su ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov. Una medida a la que Estados Unidos se unía horas después y que tiene una gran carga simbólica, aunque Dalziel cree que se podría afinar aún más: "Lo más efectivo sería sancionar al círculo político de Putin, los miembros de la élite política rusa, los que compran apartamentos en Londres y villas en la Toscana, congelando sus activos e impidiendo que sus hijos vayan allí al colegio". El segundo objetivo de las sanciones han sido los principales bancos rusos: Sberbank, la mayor entidad de crédito del país; VTB, el segundo banco, o Rossiya Bank, que pertenece a un grupo de fortunas muy vinculadas a Putin. La congelación de sus fondos internacionales dificultará que Rusia obtenga financiación, al igual que la prohibición de comprar o intercambiar bonos de deuda rusos en los mercados europeo y estadounidense. La deuda rusa ya estaba sometida a numerosas restricciones para operar en los mercados internacionales desde la anexión de Crimea en 2014, especialmente en Estados Unidos y Reino Unido, por lo que las actuales medidas suponen una vuelta de tuerca más. Según Reuters, la deuda externa rusa se ha reducido un 33 % desde ese año, pasando de 733.000 millones de dólares a 489.000 millones en el tercer trimestre del años pasado, lo que reflejaría las dificultades del país para acceder a financiación. 07.28 min Las Mañanas de RNE - Marín Quemada (UNED): "Las sanciones a Rusia pueden tener un efecto boomerang" - Escuchar ahora

Los ases en la manga: el gas y el sistema SWIFT El resto de las medidas consisten en la prohibición de exportar determinadas tecnologías a Rusia, sobre todo las relacionadas con equipamiento militar -Estados Unidos veta los semiconductores o los lásers y la Unión Europea, los euroconectores-, así como sanciones específicas contra empresas, como la ya mencionada Aeroflot, la compañía aérea nacional rusa, en Reino Unido. Por el momento, sin embargo, no se ha querido tocar el mercado del gas, clave tanto para Rusia como para Europa occidental. Tan solo Alemania suspendió, antes del ataque ruso a Ucrania, la aprobación de la licencia del gasoducto NordStream 2, pero Dalziel subraya que esa es "una medida significativa a futuro", pero no en el corto plazo. Niclas Frederic Poitiers coincide en que ahora mismo no era una decisión necesaria, sino que la Unión Europea debe decidir si asume el coste de arriesgarse a que Rusia cierre el grifo del gas de inmediato, lo que significaría un verdadero impacto económico para las economías europeas. "Y en el futuro, seguramente habrá que reducir significativamente la dependencia energética de Rusia", recalca. La otra gran medida coercitiva que se baraja es expulsar a Rusia del sistema de pagos internacionales SWIFT, el principal de mundo, que permite los intercambios internacionales de en torno a 10.000 entidades en todo el planeta. Si las entidades financieras rusas quedaran fuera del SWIFT, su operativa se vería seriamente complicada porque no podrían hacer ni cobros ni pagos internacionales con el resto de bancos que utilizan este sistema. 08.34 min Albares asegura que España es partidaria de restrigir el acceso de Rusia al sistema bancario SWIFT en un tercer paquete de sanciones