La Unión Europea y Estados Unidos congelarán los activos del presidente Vladímir Putin y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, como respuesta al avance de las tropas rusas hasta Kiev en la invasión de Ucrania, según ha confirmado TVE.

"El Consejo de Asuntos Exteriores de la UE ha adoptado el segundo paquete de sanciones, la congelación de activos incluye al presidente de Rusia y su ministro de Asuntos Exteriores", ha avanzado el ministro de Exteriores letón, Edgars Rinkēvičs, en Twitter.

“EU Foreign Affairs Council has adopted the 2nd sanctions package, asset freeze includes President of Russia and its Foreign Minister. We will prepare the 3d package #StandWithUkraine“