La invasión de Ucrania por orden del presidente ruso Vladímir Putin ha provocado la condena de Estados Unidos y los países de la UE, que han impuesto severas sanciones al Gobierno de Moscú. Esta circunstancia amenaza con ahogar la economía de Rusia pues las sanciones afectan al sector financiero, al energético, a la industria aeronáutica, la tecnología o los visados.

Sin embargo, Putin cuenta con la baza de China como el gran aliado que le puede dar un balón de oxígeno fundamental en esta crisis. Pekín intenta mantener una postura equidistante, sin alentar el conflicto pero evitando condenar el ataque a Ucrania por parte de Rusia, después de que el presidente chino, Xi Jinping, recibiera el respaldo de Putin durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno.

En aquel encuentro, que tuvo lugar a principios de febrero y ya en un ambiente prebélico, Moscú se aseguró el respaldo económico del gigante oriental, aunque se desconoce si Xi conocía en aquel momento las intenciones de Putin de invadir Ucrania. Ambos líderes firmaron una declaración conjunta de cooperación entre sus países, destinada a contrarrestar la influencia de Estados Unidos, aunque la duda es si ese acuerdo se va a extender a lo militar, algo que por ahora parece improbable.

En la entrevista entre Xi y Putin la economía fue un punto esencial, seguramente con la vista puesta en una coyuntura como la que estamos viviendo. Así, Putin se comprometió a aumentar el suministro de gas natural a China, lo que en estos momentos supone una salida estratégica a uno de sus productos más preciados. Además, acordaron poner en marcha una hoja de ruta para lograr una "alta calidad" en el comercio bilateral -que supuso unos 150.000 millones de dólares en 2021- y aumentar la cooperación en campos como la agricultura, la economía digital o la sanidad.

Este mismo viernes, los dos líderes han hablado por teléfono, en una conversación en la que Putin le ha asegurado a su homólogo chino que está dispuesto a "mantener negociaciones de alto nivel" con Ucrania, una postura que cuenta con el apoyo de Xi.

"China apoya que Rusia y Ucrania resuelvan este asunto mediante negociaciones", ha dicho el líder chino, quien ha destacado la importancia de "respetar las legítimas preocupaciones de seguridad de todos los países". "Se debe abandonar mentalidades propias de la guerra fría y formar un mecanismo de seguridad para Europa equilibrado, efectivo y sostenible, mediante negociaciones", ha añadido.

Alianza "creciente"

El exministro de Asuntos Exteriores con Aznar Josep Piqué considera que la colaboración entre Pekín y Moscú es "creciente" desde el punto de vista "comercial, económico, tecnológico, energético e incluso militar", lo que está ayudando a Rusia a "paliar el impacto de las sanciones", según ha señalado este viernes en Las Mañanas de RNE.

Piqué asegura que, aunque ambos países comparten "un objetivo común y por lo tanto hay una coincidencia estratégica", eso no significa que haya una alianza "en toda la regla, porque también tienen intereses contradictorios". El exministro piensa que China "no va a hacer más de lo que está haciendo: ayudar a Rusia de forma indirecta y no condenar la invasión".

En la misma línea, el ex secretario general de la OTAN Javier Solana, ha afirmado en RNE que no cree que China esté "excesivamente contenta con el paso dado por Putin, que califica de "locura" y recuerda que, a diferencia del gigante oriental, Rusia es un país atascado: ""No tiene grandes cosas que ofrecer excepto el gas y no ha sido capaz de moverse en el mundo tecnológicamente".