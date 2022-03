La invasión rusa llega a Kiev con las primeras explosiones en el centro de la ciudad y todas las cuestiones sobre la mesa apuntan a la gran pregunta: “Qué pasará a partir de ahora?”.

Javier Solana, exsecretario general de la OTAN , coincide en que el deseo de Putin es la recuperación de lo que él llama ‘el gran fracaso del siglo XX’: la ruptura de la Unión Soviética. Sin embargo, Solana no cree que Putin vaya más allá de Ucrania . “Ya controla las repúblicas que se han separado, pero se le escapó Ucrania y simbólicamente para él es mucho”, explica. El exsecretario general de la OTAN admite que, aunque no se sabe qué consecuencias va a traer este conflicto, Putin ha demostrado que “es capaz de hacer las cosas más aparentemente insensatas”. Por esta razón, Solana asegura que las sanciones que Occidente va a imponer a Rusia no le frenarán y afectarán tanto a Putin como a los demás, porque “cuando hay interconexiones económicas, toda sanción ataca también a quien la pone.”

Alberto Priego, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas , coincide con Piqué: “ Su deseo es reconstruir la Unión Soviética y por eso el próximo paso va a ser tomar el Báltico ”. Priego cree que Europa “tuvo que hacer cosas en 2008 cuando se pudo, pero hoy es demasiado tarde” y habla de preparar una segunda línea de defensa en el Báltico, ya que, si Rusia da ese paso, la OTAN tiene que ejecutar una defensa directa. “Y no hay que pensar que no lo va a hacer, porque ya ha dado pasos impensables”, asegura el profesor.

¿Cómo transforma el mundo esta invasión?

El exministro de Exteriores, Josep Piqué, dice en RNE, que Rusia acaba de transgredir normas elementales del derecho internacional y que “podemos estar en la antesala de un mundo mucho más peligroso, más difícil, complejo e inquietante que el que hemos vivido con anterioridad". Y detrás de esto, según expresa Piqué, hay un propósito compartido con China: “Acabar con el orden mundial que se estableció tras la Segunda Guerra Mundial y, sobre todo, tras la caída del muro de Berlín. Son potencias que no asumen ese orden, que quieren imponer sus normas del juego entre las que están el uso de la fuerza militar para cumplir sus intereses”.

China podría ser el balón de oxígeno de Moscú desde el punto de vista comercial, económico y energético, ya que la colaboración china es creciente y ayuda a Rusia a paliar el impacto de las sanciones. En cambio, aunque existe una coincidencia estratégica, no hay una alianza en toda regla, porque también tienen intereses contradictorios. “China no va a hacer más de lo que ya está haciendo, ayudar a Rusia de forma indirecta y no condenar la invasión”, expresa Piqué. Solana coincide sobre el papel del gigante asiático en esta guerra y expresa: “China tampoco debe de estar excesivamente contenta de que Rusia haya dado este paso". Además, considera que Rusia es un país atascado: “No tiene grandes cosas que ofrecer excepto el gas y no ha sido capaz de moverse en el mundo tecnológicamente”.