Los habitantes de Kiev han pasado la noche bajo el toque de queda, en los refugios, en el metro o en los sótanos, mientras se producían nuevos bombardeos. Al menos uno de los cohetes ha caído sobre un edificio de viviendas, causando tres heridos, según el ayuntamiento.

"Horribles ataques rusos con cohetes sobre Kiev", así ha denunciado el ministro de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba, los bombardeos sobre la capital. "La última vez que nuestra capital experimentó algo así fue en 1941, cuando fue atacada por la Alemania nazi. Ucrania derrotó ese mal y derrotará este. Detengan a Putin", ha pedido Kuleba en su cuenta en Twitter.

“Horrific Russian rocket strikes on Kyiv. Last time our capital experienced anything like this was in 1941 when it was attacked by Nazi Germany. Ukraine defeated that evil and will defeat this one. Stop Putin. Isolate Russia. Severe all ties. Kick Russia out of everywhete.“