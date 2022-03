"No quiero morir, quiero que termine ya", suplica, entre lágrimas, una niña que ha tenido que trasladarse junto a su familia a un refugio antibombas de la ciudad ucraniana de Mariúpol. Ella, como los siete millones y medio de niños y niñas que viven en este país, han tenido que acostumbrarse en apenas unas horas a un contexto bélico que ni comprenden ni deben vivir. Por eso, la protección de la infancia durante esta guerra de dimensiones todavía incalculables empieza a ser una misión urgente.

Varias ONG como UNICEF, Aldeas Infantiles o Save The Children han alertado en las últimas horas sobre las consecuencias que el conflicto en Ucrania puede tener en los menores, y esta última organización calcula que unos 400.000 se encuentran en las zonas más peligrosas.

"Para un niño vivir en un esenario de guerra es vivir en un contexto de enorme incertidumbre . Esto les produce un estrés emocional elevadísimo con consecuencias traumáticas sobre sus vidas", explica el director general de Save The Children España, Andrés Conde.

Además, la organización se focalizará en atender a los niños y niñas no acompañados garantizándoles un entorno seguro y protector y ayudándoles a identificar a sus familias para lograr su reunificación. "En estos momentos, nuestra prioridad es asegurar la protección y la seguridad de todos los niños y las niñas, así como de sus familias", han explicado fuentes de la organización.

También José Pardo, padre de acogida de otra menor ucraniana, afirma que viven cualquier noticia "con muchísimo desasosiego": "Puede pasar cualquier cosa. Estamos en manos de Putin, que no sabemos hasta dónde quiere llegar al final, y estamos muy preocupados", añade.

Una madre de Kiev: "Los niños no merecen todo esto"

Como el resto de la población civil, los menores han tenido que acostumbrarse al lenguaje bélico, a convivir con la amenaza de las bombas y el sonido de las alarmas antiaéreas. En Kiev, la capital, están siendo especialmente duras las últimas horas. Las tropas rusas han logrado entrar en la ciudad y los combates se han intensificado.

Desde este jueves, miles de ciudadanos se encuentran resguardados dentro de sus casas mientras otros permanecen en refugios antiaéreos, se cobijan en las profundidades de las estaciones de metro o en búnkeres improvisados. Otros, en cambio, optaron por huir hacia el oeste o se han dirigido hacia la frontera con la intención de refugiarse en algún país vecino.

“Hay que intentar hacer algo para salvar a los niños“

Olena, una madre que se encuentra refugiada en una escuela junto a sus hijos, explica lo mucho que están sufriendo los ciudadanos en las últimas horas: "Nos despertamos a las 4:00 por una explosión muy fuerte muy cerca de aquí. Luego vimos las imágenes de nuestros vecinos. Resultó ser un misil derribado por las fuerzas ucranianas y cayó muy cerca de la casa donde vivo. Luego hubo otra explosión y dicen que cerca de Kiev derribaron un avión ruso (...) Hay que intentar hacer algo para salvar a los niños, que no merecen todo esto", pide en un vídeo compartido con RNE Olena.

También hay otras madres que intentan llegar a otros países cercanos junto a sus hijos mientras sus parejas se quedan en Ucrania porque el presidente del país, Volodímir Zelenski, ha decretado la movilización de los hombres entre 18 y 60 años para que se unan a las fuerzas de defensa territorial.

“Tengo una hija adolescente a la que sacaré, pero mi marido no piensa abandonar el país“

"En caso de peligro directo yo tengo una familia a la que proteger y tengo una hija adolescente a la que sacaré, pero mi marido no piensa abandonar el país. Si yo me voy con la hija, él se queda, y si yo consigo dejarla en un lugar seguro, yo me vuelvo. Es nuestro país, nuestra tierra, estamos dispuestos a luchar hasta la muerte", dice Tatiana, una madre que reside en una zona que fue bombardeada la pasada madrugada.