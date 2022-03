La agresión militar de Rusia a Ucrania está provocando un dolor inmenso a la población civil, que afronta un segundo día de guerra con un horizonte desolador: las tropas atacantes han logrado entrar en la capital y los combates se intensifican. Son miles los ciudadanos que este viernes se encuentran atemorizados dentro de sus casas mientras otros permanecen en refugios antiaéreos, se resguardan en las profundidades de las estaciones de metro o siguen el avance bélico lejos de su hogar tras haber huido al oeste o haber cruzado la frontera para protegerse del horror en algún país vecino.

El estado general de la ciudadanía en Ucrania, desde el primer ataque ruso, es de miedo y desconcierto, y la situación no hace más que empeorar a medida que se recrudece el conflicto.

Miles de niños ucranianos, atrapados en el horror de la guerra: "No quiero morir, quiero que termine ya"

"Nos despertamos a las cuatro por una explosión muy fuerte muy cerca de aquí . Luego vimos las imágenes de nuestros vecinos. Resultó ser un misil derribado por las fuerzas ucranianas y cayó muy cerca de la casa donde vivo. Luego hubo otra explosión y dicen que cerca de Kiev derribaron un avión ruso (...) Hay que intentar hacer algo para salvar a los niños, que no merecen todo esto ", cuenta a RNE Olena , una mujer que permanece refugiada en una escuela junto a sus hijos.

Esta residente en Kiev de 32 años estuvo la pasada noche en casa de unos amigos. No se sentía segura tras oír de forma constante explosiones en los alrededores de la ciudad, con la amenaza cada vez más cercana de que los soldados rusos entrasen finalmente en la capital, algo que creían que podía ocurrir la pasada noche y que finalmente se ha producido por la mañana, por el barrio de Obolón, en el norte de la capital.

"Hemos decidido que íbamos a dormir por turnos pero no hay manera. Estamos esperando con la ropa puesta y escuchando las alarmas para escondernos en el interior del metro, que está a unos dos minutos a pie de nuestra casa", confiesa Anastasia a EFE.

Alexander, sin embargo, no se ha separado por el momento de los suyos. Se encuentra en una de esas guaridas subterráneas que se han improvisado en las profundidades de la ciudad: "Tengo miedo por mi hijo de dos años" , dice este hombre en un día en el que el ministerio de Defensa ha pedido a los civiles que eviten salir a la calle y permanezcan en los refugios.

No todos pueden ir al metro o salir de su ciudad: "Mi madre no puede moverse"

Pese a la recomendación del Gobierno, hay quienes, como Ziadana, empiezan a sentir que deben dejar atrás su hogar. Ella tiene 70 años y, aunque no pensaba abandonar su casa, se lo plantea después de haber pasado toda la noche escuchando alarmas y sirenas en Kiev. "No quería irme. Ayer se fue toda mi familia y ahora buscaré a algún vecino que quiera marcharse. Yo me quería quedar en mi casa", dice en una llamada con RTVE.es.

Tetiana Vasileva, una ucraniana que vive en un barrio de Kiev, en cambio, no ve posible ninguna escapatoria y ha tenido que pasar la noche en casa, sin salir. Todos sus vecinos se escondieron en refugios en cuanto empezaron a sonar las sirenas de alerta, pero ella no puede hacerlo porque tiene que cuidar a su madre, que tiene una discapacidad.

"No sé qué hacer con mi madre porque no puede moverse", lamenta en una conversación con RNE. La noche para ellas, como para Olena y Tetiana, ha sido muy dura porque también han sufrido el ataque aéreo y el derribo de dos misiles balísticos por parte de las fuerzas de defensa ucranianas. También ella explica que un avión ruso, al parecer, ha caído encima de un bloque de pisos y lo ha incendiado.

“No sé qué hacer con mi madre porque no puede moverse“

También allí, en la capital, cuenta Vasileva, las estaciones de metro, que son muy profundas, están repletas de gente: “Mi barrio está más lejos del centro, no hay metro y podemos escondernos solamente en los sótanos de los edificios”, explica la mujer, que se plantea incluso unirse a las fuerzas de defensa territorial, pero no sabe en qué situación se quedaría su madre si lo hace.

Aunque el panorama sea dramático, ella confía en que su país superará la invasión y cree que no hay que rendirse. Lo mismo siente Tatiana, una mujer residente en Dnipro que confiesa estar "aterrada" e "histérica" pero que insiste en el deber que tienen los ciudadanos de "proteger" su patria.

"En caso de peligro directo tengo una familia a la que proteger y tengo una hija adolescente a la que sacaré, pero mi marido no piensa abandonar el país. Si yo me voy con la hija, él se queda, y si yo consigo dejarla en un lugar seguro, yo me vuelvo. Es nuestro país, nuestra tierra, estamos dispuestos a luchar hasta la muerte", dice Tatiana, que reside en una zona que fue bombardeada la pasada madrugada. Ahora, dice, está más tranquila la situación pero a 200 kilómetros hay más batallas y tanques.

"Toda mi vida está aquí y todo está amenazado ahora por la locura de una persona", lamenta la mujer, refiriéndose al presidente ruso, Vladímir Putin.