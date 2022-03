El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado este viernes que la evacuación de la embajadora española en Ucrania, Silvia Cortés, junto a un centenar de españoles que aún permanecían en Kiev, ante el avance de las tropas rusas que han llegado ya a la capital, solo 24 horas después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, anunciara el inicio de las operaciones militares.

En declaraciones a Antena 3 y COPE, Albares ha explicado que otros cien españoles que están "muy enraizados" en Ucrania, bien por tener familia o por tener doble nacionalidad, han decidido quedarse por voluntad propia en el país. A todos ellos, Exteriores les ha recomendado limitar al máximo sus movimientos y permanecer en un lugar seguro, en contacto constante con las autoridades españolas.

Albares ha indicado que la embajadora, junto con lo que quedaba de personal de la Embajada tras haber sido reducida al mínimo esencial, así como un centenar de compatriotas están saliendo en un convoy hacia Polonia. Ya este martes salió otro convoy con otros 50 españoles.

El ministro ha resaltado el "trabajo extraordinario" realizado por la embajadora y todo el personal en estas semanas y ha confiado en que su marcha sea temporal y pueda regresar "lo antes posible", pero ha admitido que ahora mismo "no se dan las condiciones mínimas de seguridad".

No actuar, ha insistido, "sería tremendamente costoso para nuestra economía, nuestras bolsas y nuestras empresas", pero en todo caso el coste sería "menor que impedir que se imponga un nuevo orden", que es lo que está intentando hacer Putin.

También ha reconocido que las "sanciones masivas" acordadas por la UE tendrán un "coste" en algunos sectores económicos europeos, pero ha defendido que "no son nada comparable con el coste de la inacción, con no hacer nada" porque estamos ante una "guerra en el corazón de Europa".

Albares no ha querido anticipar estas medidas, pero ha dejado claro que las fronteras de la OTAN y su seguridad estarán "perfectamente reforzadas" .

Ayuda humanitaria y material defensivo

El titular de Exteriores ha descartado que España vaya a participar en una acción ofensiva, pero ha precisado que enviarán ayuda humanitaria con material médico, sanitario y medicinas a través de Polonia. También la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una entrevista en TVE, ha añadido que España solo participa por el momento en acciones defensivas, para proteger la paz.

10.20 min Robles: "Esta guerra es un torpedo a la paz en el mundo. No puede quedar impune"

También Albares ha explicado que España enviará a Ucrania material defensivo para proteger a los civiles como chalecos antibalas, cascos y equipos de desminado.

Ante el desasosiego de la sociedad ucraniana por la situación, el ministro ha afirmado que esta agresión "no le va a salir gratis" al presidente ruso y ha añadido que no van a permitir que utilice los mercados para financiar ni esta ni futuras agresiones. Ha insistido en que "el precio que van a pagar no va a ser asumible para la economía rusa" con las sanciones masivas que se les va a imponer.

Y sobre la desconfianza que podrían tener los aliados europeos por supuestas diferencias de criterio entre miembros del Gobierno español a la hora de abordar la situación, ha afirmado: "no existe ninguna fisura", ha habido una condena "unánime" del ataque.

Albares ha remarcado que la cohesión del Gobierno se comprueba todos los martes en el Consejo de Ministros y la prueba de que sus socios confían en el Ejecutivo es que España va a acoger la próxima cumbre de la OTAN.