Ucrania ha reconocido al menos 40 muertos entre sus soldados y decenas de víctimas civiles, mientras Rusia de momento no ha admitido bajas. Sin embargo, el presidente ucraniano ha hablado de "rehenes" rusos en su declaración.

"Ucrania no ha elegido la vía de la guerra y vuelve a proponer la vía de la paz", ha remarcado Zelenski, pero ha dicho que "parece que los líderes rusos quieren aniquilar el país vecino" y no dudará en responder: "Nadie nos obligará a entregar nuestra libertad, nuestra independencia, nuestra identidad".

En el mayor desafío bélico en Europa desde la II Guerra Mundial, el mandatario ha instado a los ciudadanos ucranianos a unirse al ejército como voluntarios y a las comunidades vecinales de defensa, así como donar sangre para contribuir a los servicios sanitarios. "No permitiremos que el enemigo avance", ha sentenciado después de que su Gobierno haya declarado la ley marcial y esté repartiendo armas entre los civiles que quieran portarlas.

Finalmente, Zelenski este jueves se ha dirigido también a líderes locales y periodistas. "Hay que hacer la vida más fácil, cada uno desde su posición", ha dicho a los primeros, mientras ha recordado a los informadores ucranianos que tienen la "obligación" de "defender la libertad" del país.

“A package of additional tough sanctions against Russia from the EU is approaching. Discussed all the details with @EmmanuelMacron. We demand the disconnection of Russia from SWIFT, the introduction of a no-fly zone over Ukraine and other effective steps to stop the aggressor.“