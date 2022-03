El propio presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha pedido a los rusos que se manifiesten contra la invasión de su país. "Pedimos a los ciudadanos rusos que salgan a las calles a decirle a su presidente que se detenga", ha afirmado en un discurso.

Algunos periodistas en el terreno cifran en alrededor de mil los participantes en la concentración en Moscú. La corresponsal en Moscú del medio británico The Telegraph, Nataliya Vasilyeva, ha explicado en Twitter que ha llegado a ser detenida durante breves momentos a pesar de repetir que se trataba de una reportera, y ha señalado que las fuerzas policiales han arrestado a gente "indiscriminadamente".

“About 1,000 people at this anti war protest right now. These are taking away protesters indiscriminately. I was briefly detained even though I was saying repeatedly I’m a journalist. pic.twitter.com/C8ZdMLDWON“