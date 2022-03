"En mi discurso sobre el estado de la Unión, dije que Estados Unidos iba a perseguir los delitos de los oligarcas rusos. Hoy añadimos decenas de nombres a la lista y prohibimos los viajes a Estados Unidos de más de 50 oligarcas rusos, sus familias y sus colaboradores cercanos", ha escrito el presidente de EE.UU., Joe Biden, en su cuenta de Twitter.

“In my State of the Union Address, I said the United States is going after the crimes of Russian oligarchs.Today, we’re adding dozens of names to the list — and banning travel to America by more than 50 Russian oligarchs, their families, and close associates.“