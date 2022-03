La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, han hecho este jueves un llamamiento a detener "inmediatamente" el ataque "injustificado" de Rusia contra Ucrania tras la decisión del presidente ruso, Vladimir Putin, de dar comienzo a una operación militar en la región del Donbás, algo que han calificado como los momentos "más oscuros" desde la Segunda Guerra Mundial.

"Son las horas más oscuras para Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ya que una potencia nuclear importante ha atacado un país vecino y está amenazando con represalias a cualquier otro estado que pueda acudir a su rescate", ha denunciado Borrell en una comparecencia sin preguntas junto a Von der Leyen.

Ambos han condenado el "ataque bárbaro" de Rusia contra Ucrania porque "no es solo la mayor violación del orden internacional, sino una violación de los principios básicos de la coexistencia humana". "Está costando muchas vidas con consecuencias desconocidas ante nosotros", ha resaltado el alto representante.

"Sanciones masivas" para Rusia

Además, Von der Leyen ha anunciado que la Unión Europea responderá con más sanciones "masivas" contra "sectores estratégicos" rusos, pues no permitirá a Rusia que "derribe la arquitectura de seguridad" en el continente.

"Vivimos un acto sin precedentes de agresión contra un estado soberano. El objetivo no es solo Donbás, no es solo Ucrania, sino la estabilidad de la UE y el orden de paz, y nos aseguraremos de que Putin pagará por ello", ha afirmado la presidenta de la Comisión Europea, que ha añadido que no se va a permitir que "el presidente ruso derribe la arquitectura de seguridad que ha proporcionado paz y estabilidad a Europa durante las últimas décadas"

Sobre las sanciones, Borrell ha añadido que será el paquete de sanciones "más masivo y duro que hayamos adoptado nunca" y ha advertido al presidente ruso de que si no da marcha atrás Rusia se verá "sometida a un aislamiento sin precedentes".

"Con este paquete, nos enfocaremos en sectores estratégicos de la economía rusa bloqueando su acceso a tecnologías y mercados clave. Debilitaremos la base económica de Rusia y su capacidad de modernización", ha explicado Von der Leyen. Además, ha señalado que serán unas medidas restrictivas "diseñadas" contra la "capacidad" del Kremlin "para financiar la guerra" y en coordinación con los socios occidentales.