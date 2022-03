El Senado ruso aprueba el envío de tropas a Donetsk y Lugansk tras la petición de Putin

El Senado ruso ha aprobado el envío de tropas al extranjero tras la petición del presidente Vladímir Putin, con el objetivo de mandar soldados al Donbás para "restablecer la paz", según ha dicho la presidenta de la Cámara Alta, Valentina Matvienko.

"El Consejo de Federación (Senado) ha recibido una solicitud del presidente Vladímir Putin para el uso de las Fuerzas Armadas fuera del territorio de Rusia", ha desvelado Matvienko en una declaración televisada.

Poco después, el Senado aprobó por unanimidad la petición de Putin, quien el lunes reconoció la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania y quien ordenó en sendos decretos que tropas rusas "ejerzan funciones de mantenimiento de la paz" en el Donbás.

La jefa del Senado ha explicado que la aprobación está dirigida al "establecimiento de la paz" en el Donbás.

"Está dirigido a parar la sangrienta guerra civil (como denomina Rusia el conflicto armado que estalló en el este de Ucrania en 2014) y no permitir los futuros ataques contra localidades y civiles, así como crear condiciones de vida normales y garantizar la seguridad de la población", ha proseguido.

Según la solicitud, que fue publicada por el Kremlin, Putin hizo lo pidió en virtud de los tratados de amistad, cooperación y asistencia mutua que firmó la víspera con los líderes de Donetsk y Lugansk.

Moscú dijo este martes que no planeaba desplegar por el momento tropas en Donetsk y Lugank, pero recurriría a esta opción en caso de una amenaza para las dos partes.

Putin acusa a Kiev de "matar" el tratado de paz de Minsk

Putin ha asegurado que el tratado de paz de Minsk ha llegado a su fin y culpa de la situación a Kiev, a quien acusa de "matarlo". Estas palabras la ha pronunciado apenas un día después de haber reconocido la independencia de las dos regiones separatistas de Donetsk y Lugansk.

El presidente insistió en que el acuerdo de paz de Minsk "no ya no existía" y que "no quedaba nada por cumplir", además de culpar a Kiev "por matarlo". Estas declaraciones las ha hecho en una conferencia de prensa en Moscú y tras su petición al Senado para mandar tropas a Donetsk y Lugansk.