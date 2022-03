La primera ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia ha terminado con "ciertos avances", según ha valorado la delegación ucraniana al término del encuentro, en el que han exigido un "alto el fuego y la retirada de tropas rusas" ante la guerra iniciada por Vladímir Putin.

"Las partes han esbozado unos temas prioritarios sobre los que se vislumbran ciertos avances", ha afirmado el asesor de la presidencia de Ucrania, Majaíl Podolyak, en un vídeo difundido en Telegram y recogido por Efe tras algo más de cinco horas de conversaciones en la fronteriza Gómel (Bielorrusia).

Los negociadores volverán a sus respectivas capitales para preparar una segunda ronda en "los próximos días". Han acordado que tenga lugar en la frontera bielorruso-polaca, de acuerdo con Vladimir Medinski, negociador ruso y consejero del Kremlin.

Podolyak ha lamentado también en Twitter que la delegación rusa "todavía esté extremadamente sesgada respecto a los procesos destructivos que ha lanzado". Ha reconocido que las negociaciones son "difíciles", aunque todavía no haya habido "ultimátums".

“Negotiations are difficult. However, without any obligatory ultimatums already. Unfortunately, the Russian side is still extremely biased regarding the destructive processes it launched.“