La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, ha declarado este domingo que la Unión Europea (UE) quiere a Ucrania como miembro del bloque. "Son unos de los nuestros", ha dicho en una entrevista en la televisión Euronews, en la que ha hablado también sobre la invasión rusa del país.

"Hay muchos temas en los que trabajamos muy de cerca juntos y, a través del tiempo, nos pertenecen. Son unos de los nuestros y los queremos con nosotros", ha insistido.

A pesar de respaldar la adhesión de Ucrania a la Unión Europea (UE), la política alemana no ha dado fecha para la unión, solicitada este sábado por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

