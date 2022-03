El Gobierno ucraniano ha acusado a Rusia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de planear un genocidio en Ucrania, según ha anunciado este domingo el máximo órgano judicial de la ONU.

En su solicitud, Ucrania acusa a la Federación Rusa de "planear actos de genocidio en Ucrania" y afirma que Rusia "mata intencionadamente a personas de nacionalidad ucraniana y les causa graves daños corporales", ha explicado la CIJ, con sede en La Haya, en un comunicado.

Kiev le ha pedido al alto tribunal de la ONU que imponga medidas cautelares contra Moscú para “evitar perjuicios irreparables a los derechos de Ucrania y su pueblo” y “que se agrave o prolongue la disputa entre las partes”.

Ucrania basa su denuncia en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, un tratado de 1948 firmado por ambos países. En la documentación entregada en la corte, Ucrania ha negado “de forma enfática” que su Ejército esté perpetrando actos de genocidio en el Donbás, tal y como sostiene Moscú.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha dicho este domingo a través de su cuenta verificada de Twitter que espera que la CIJ celebre las vistas orales la próxima semana.

“Ukraine has submitted its application against Russia to the ICJ. Russia must be held accountable for manipulating the notion of genocide to justify aggression. We request an urgent decision ordering Russia to cease military activity now and expect trials to start next week.“