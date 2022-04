Resumen de la guerra entre Ucrania y Rusia | 12 de marzo: Rusia considera "objetivos legítimos" a los convoyes de los países que envíen armas a Ucrania

Recordamos que este viernes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden , advirtió a Rusia que un ataque a territorio de la OTAN supondría "el inicio de la Tercera Guerra Mundial".

“I want to be clear: We will defend every inch of NATO territory with the full might of a united and galvanized NATO.But we will not fight a war against Russia in Ukraine.A direct confrontation between NATO and Russia is World War III. And something we must strive to prevent.“