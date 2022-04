Los rusos nos buscaban. Tenían una lista de nombres, incluidos los nuestros, y se acercaban. Habíamos estado informando acerca del asedio de Mariúpol durante dos semanas y éramos los únicos periodistas internacionales que quedaban en la ciudad. Lo cubríamos desde un hospital donde hombres armados se paseaban por los pasillos. Unos cirujanos nos dieron delantales para hacernos pasar por personal médico.

De repente, al amanecer, una docena de soldados irrumpieron en el salón donde nos encontrábamos. "¿Dónde están los periodistas?", preguntaron.

Tenían cintas azules en sus brazos, el color de Ucrania. Durante un momento consideré la posibilidad de que fuesen rusos disfrazados. Pero finalmente di un paso hacia delante y me identifiqué. "Vinimos a sacaros de aquí", me dijeron. Las paredes de la sala de operaciones se estremecían por el fuego de artillería y de ametralladoras, y daba la impresión de que estábamos más seguros adentro. Pero los soldados ucranianos tenían la orden de llevarnos.

Mstyslav Chernov es un videoperiodista de la Associated Press. Este es su relato del asedio de Mariúpol, documentado por el fotógrafo Evgeniy Maloletka y redactado por la corresponsal Lori Hinnant.

Durante nueve minutos inacabables, tal vez 10, pasamos junto a edificios destruidos por las bombas. Hubo una explosión cerca y nos tiramos al suelo. El tiempo lo medíamos en bombas. Nuestros cuerpos se tensaban y conteníamos la respiración. Una onda expansiva tras otra me sacudieron el pecho, y se me enfriaron las manos.

Corrimos hacia la calle, abandonando a los médicos que nos habían refugiado, a la mujer embarazada que había resultado herida en un bombardeo y a la gente que dormía en los pasillos porque no tenían adónde ir. Me sentí fatal al dejarlos.

El comienzo de la guerra

Me crié en Járkov, a 32 kilómetros de la frontera con Rusia, y de adolescente aprendí a usar armas en la escuela. Me pareció que no tenía sentido. Ucrania, me decía a mí mismo, está rodeada de amigos.

He cubierto guerras en Irak, Afganistán y el territorio disputado de Nagorno Karabaj, tratando de mostrarle al mundo la devastación que producen de primera mano. Pero cuando los estadounidenses, y después los europeos, evacuaron sus embajadas de Kiev este invierno y vi el despliegue de tropas de Rusia cerca de mi ciudad, lo único que pensé fue, "mi pobre país".

01.18 min Se cumplen 26 días de guerra en Ucrania

En los primeros días de guerra, los rusos bombardearon la enorme Plaza de la Libertad en Járkov, que yo frecuentaba cuando tenías 20 años. Sabía que para los rusos el puerto de Mariúpol, en el este del país, era un botín estratégico preciado por su ubicación junto al Mar de Azov. Por eso, en la víspera del 23 de febrero, fui allí con mi compañero desde hace años Evgeniy Maloletka, fotógrafo ucraniano de la Associated Press, en su camioneta Volkswagen blanca.

En el camino empezamos a preocuparnos por cosas como los neumáticos de repuesto y encontramos en internet un hombre de la zona dispuesto a vendernos uno en plena noche. Les explicamos a él y al cajero de una tienda 24 horas que nos estábamos preparando para la guerra. Nos miraron como si estuviésemos locos. Llegamos a Mariúpol a las 3:30 de la noche. La guerra empezó una hora más tarde.

Aproximadamente una cuarta parte de los 430.000 residentes de Mariúpol se fueron de la ciudad en los primeros días de la invasión. Pero poca gente pensaba que se avecinaba una guerra y, para cuando se dieron cuenta de que estaban equivocados, ya era demasiado tarde para irse.

A fuerza de bombardeos, los rusos cortaron el suministro de electricidad, agua, alimentos y, finalmente, los servicios de teléfonos, radio y televisión. Los pocos periodistas que quedaban se fueron antes de que cortasen las últimas comunicaciones y se estableciese un bloqueo total.

La falta de información en medio de un bloqueo tiene dos objetivos. El primero, generar caos. La gente no sabe qué está pasando y cae presa del pánico. Al principio, no entendíamos por qué Mariúpol cayó tan rápido. Ahora sé que ello se debió a la falta de comunicaciones.

El segundo objetivo es la impunidad. Al no haber información, no se ven fotos de edificios derrumbados ni de niños muertos y los rusos pueden hacer lo que les venga en gana. De no ser por nosotros, no se sabría nada. Es por ello que corrimos tantos riesgos, para que el mundo viese lo que vimos nosotros. Y eso es lo que hizo que los rusos se enfureciesen tanto con nosotros como para tratar de capturarnos.

Nunca jamás sentí que romper el silencio fuese tan importante.