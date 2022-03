Este 9 de marzo han circulado numerosos vídeos y fotografías de un edificio severamente dañado que se identifica como un hospital infantil de Mariúpol, ciudad del sur de Ucrania asediada desde hace varios días por las fuerzas rusas. Las imágenes son ciertas. Corresponden al “Hospital Infantil de Consulta y Diagnóstico” (Дитяча консультативно-діагностична поліклініка) de Mariúpol que, según fuentes oficiales ucranianas, atacaron el mismo miércoles 9 de marzo por la tarde.

“Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k“