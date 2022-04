Desde primera hora de la tarde del 21 de marzo han circulado por redes sociales varios vídeos ubicados en la ciudad de Jersón (Ucrania). En ellos se escuchan tiros y explosiones mientras varias decenas de ciudadanos que protestaban contra la invasión de fuerzas rusas huyen de una plaza. Situada al sur de Ucrania, esta ciudad está controlada por el ejército ocupante desde el 3 de marzo. Hemos verificado la autenticidad de tres de estos contenidos.

Junto a uno de los videos, localizado en el canal UkraineNow de Telegram, leemos mensajes como: “Los invasores rusos abrieron fuego contra los residentes de Kherson, que salieron para la manifestación. Hay heridos”. El segundo vídeo lo distribuye Suspilne Media (medio público ucraniano) y el mensaje que lo acompaña dice: “Imágenes de civiles en el centro de Jersón. Se escuchan explosiones y disparos. Testigos informan del uso de granadas de luz y ruido. Hay heridos”. El tercer vídeo corresponde a una cámara de seguridad situada en el lugar de los hechos y también se ha difundido desde cuentas de Twitter y páginas digitales de medios tradicionales. Estas tres tomas de los incidentes encajan y son ciertas.

“russians opened fire on the peaceful protest in temporary occupied Kherson. there are injured and hospitalized people. pic.twitter.com/BR2r6PYD4j“