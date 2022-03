La ciudad de Jersón ha caído este jueves en manos de Rusia durante el avance de la invasión en el sur de Ucrania. El alcalde, Igor Kolijayev, ha afirmado que las tropas rusas han entrado en la ciudad y que han tomado el edificio de la alcaldía.

Funcionarios ucranianos también han confirmado la toma de Jersón. Con 300.000 habitantes, es la primera gran ciudad ucraniana en quedar bajo control ruso desde que comenzó la guerra hace una semana. El ejército planea establecer allí una administración militar.

Jersón, a las orillas del mar Negro y junto al río Dníper, es uno de los objetivos estratégicos para el Kremlin por su proximidad con la península de Crimea, anexionada unilateralmente por Rusia en 2014, y al importante puerto de Odesa. Sus tropas han avanzado desde allí con la intención de llegar a confluir con las milicias prorrusas y el resto de efectivos que avanzan desde las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk.

El Ministerio de Defensa ruso aseguraba haber tomado la ciudad desde este martes, pero las autoridades locales lo han negado hasta ahora y mantenían la resistencia. El enviado especial de TVE en la zona, Óscar Mijallo, informó en la mañana del miércoles que las tropas rusas habían roto las defensas ucranianas y el combate continuaba calle a calle.

Jersón pide a sus habitantes que permanezcan en sus casas

El jefe de la administración regional, Gennady Lakhuta, ha pedido en Telegram que los residentes permanecieran en sus casas. "Los ocupantes (rusos) están en todas las partes de la ciudad y son muy peligrosos", ha insistido.

Por su parte, Kolykhayev ha manifestado que en el edificio de la administración tomado "no teníamos armas y no éramos agresivos". "Nos enfrentamos a enormes dificultades con la recogida y el entierro de los muertos, la entrega de alimentos y medicinas, la recogida de basuras, la gestión de los accidentes, etc.", ha continuado.

El alcalde ha asegurado que no ha hecho "ninguna promesa" a los rusos y "simplemente les pidió que no dispararan a la gente", anunciando un toque de queda nocturno en la ciudad y una restricción del tráfico de vehículos.

"Hasta ahora todo va bien. La bandera que ondea sobre nosotros es ucraniana. Y para que siga siendo así, hay que cumplir estos requisitos", ha añadido.