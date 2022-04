Varios usuarios en redes sociales publican una captura que supuestamente pertenece a los informativos de la CNN en los que se dice que “la invasión de Ucrania está causando miocarditis”. Es una broma fuera de contexto. Se trata de un montaje de una página web satírica que, fuera de su entorno, está difundiéndose como si fuera cierta.

“La ‘invasión’ de Ucrania produce miocarditis según la CNN”, dicen los mensajes. Otros afirman: “Confirmado! Este reportaje es cierto. El mundo se tiene que acabar! Prefieren culpar a la invasión de Rusia que a la vacuna” o “¿Seguís creyendo en el virus, en los bozales, en la discriminación, en la censura y en la guerra que te venden por tv? Dejá de creerle a la tv: Vivimos en una mentira”. Todos adjuntan la misma captura: Un montaje que simula el grafismo de la CNN, en la que se utiliza una imagen de recurso y una captura de la propia cadena de 2016 del periodista Anderson Cooper.

En realidad se trata de un montaje satírico de la página web The Babylon Bee y que los negacionistas de la vacuna están haciendo circular como si fuera cierto. The Babylon Bee se define a sí misma como “el mejor sitio el mejor sitio de sátira del mundo, totalmente inerrante en todas sus afirmaciones de verdad” y que escribe en su biografía en Twitter: “Noticias falsas en las que puedes confiar”. No es la primera vez que un montaje que en origen fue creado como una broma es difundido más tarde como si se tratara de un hecho cierto. La activista Greta Thumberg, por ejemplo, también ha sido objeto de este tipo de mensajes fuera de contexto.