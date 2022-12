El cambio climático es uno de los asuntos que mayor debate generan en la sociedad y un territorio propicio para la aparición de bulos y contenidos engañosos. Muchas falsedades relacionadas se centran en desacreditar a los activistas, expertos u organizaciones internacionales que alertan del peligro. Es una forma de ataque indirecto a las teorías que muestran, con datos, los riesgos que afronta el planeta si no se actúa. La joven Greta Thunberg, símbolo del ecologismo, es víctima frecuente de las falsedades. Coincidiendo con la celebración en Glasgow de la COP26, el mayor encuentro mundial sobre cambio climático, en VerificaRTVE desmontamos algunos de los bulos más significativos.

La NASA cita esta teoría en su web , pero no para respaldarla, sino advirtiendo de que es un contenido no actualizado (recibió atención hasta los años 80 del pasado siglo) y apuntando que, en su momento, "representaba la mejor ciencia disponible". La línea oficial de la NASA defiende exactamente lo contrario desde hace tiempo. En un conjunto de textos explicativos sobre la cuestión se dice con claridad que “las observaciones directas en y por encima de la superficie terrestre muestran que el clima del planeta está cambiando de manera significativa. Las acciones humanas son el principal impulsor de estos cambios ”. En cuanto al tema de la actividad solar, la NASA explica en el artículo "¿Está causando el sol el calentamiento global?" que la actividad variable del sol no es la principal causa y añade que “el calentamiento que hemos visto en las últimas décadas es demasiado rápido para vincularse a cambios en la órbita terrestre y demasiado grande para ser originado por la actividad solar ”.

La meteoróloga de la AEMET Delia Gutiérrez lo explica en el texto "Dónde está el cambio climático cuando hace frío ": “Los episodios de tiempo extremo no solo no desmienten el cambio climático, sino que forman parte de él ”. Esta experta aporta las pruebas que ayudan a explicar por qué el debilitamiento del vórtice polar debido al calentamiento global genera intensas olas de frío en las zonas colindantes. Por ejemplo, cita una infografía de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica que muestra cómo se comportan los vórtices polares . Son las estructuras que separan la masa de aire frío de los polos de la masa más templada de latitudes medias y están detrás de ese fenómeno que genera duda. En invierno, los vórtices son menos estables y se expanden, enviando frío ártico al sur y provocando oscilaciones en esas latitudes medias. Esa circunstancia se ha dado siempre, pero es precisamente el calentamiento lo que hace que los vórtices se debiliten aún más.

Greta Thunberg no ha afirmado que haya que dejar de comer carne y tener hijos por sostenibilidad ambiental

Un mensaje asegura que la conocida ecologista ha afirmado que "El planeta no puede soportar que comamos carne y tengamos hijos”. El mensaje procede de un portal que ha publicado otros contenidos falsos y engañosos.

Hemos analizado los discursos más recientes de Thunberg y no hemos encontrado ninguna frase o afirmación así de contundente. Sí que se ha mostrado a favor de “transitar hacia una alimentación basada en las plantas” y también ha dicho que no cree que “sea egoísta tener hijos”. “El problema no son las personas, es nuestro comportamiento”, afirmó en una entrevista a The Sunday Times en enero de 2021. Pero no ha dicho esas palabras que se le adjudican.