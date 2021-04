Accede a la versión interactiva en Tableau

El 8 de marzo, Twitter decidió etiquetar el primer tuit de Donald Trump (en realidad era un retuit) como “manipulado”. Desde entonces, otros 303 tuits de la cuenta @realDonaldTrump recibieron diversas etiquetas por la dudosa veracidad de la información que contenían. Aquí puedes consultarlos todos.

Twitter ha sido el medio favorito de Trump. Desde el inicio de su mandato insistió en seguir utilizando su cuenta personal, @realDonaldTrump, ahora suspendida, en lugar de la designada como cuenta oficial de la Presidencia del país, @POTUS, que ahora heredará el 46º presidente de los EE.UU., Joseph Biden.

Dentro de sus iniciativas contra la desinformación, Twitter introdujo en 2019 una nueva política para etiquetar y eliminar, en su caso, aquellas noticias publicadas en su red que tuvieran dudosa veracidad. Sin embargo, optó excluir de esas medidas a aquellas cuentas consideradas de “interés público”, como la de Trump, con el argumento de respetar la libertad de expresión. En octubre de 2019, la plataforma anunció que trabajaba en nuevas pautas contra el “contenido manipulado y sintético” y en febrero empezó a etiquetar y/o eliminar audios y vídeos con esas características. Las pautas entraban en conflicto con algunos de los tuits lanzados por Donald Trump, que continuó con su soltura habitual en la red. Hasta el 8 de marzo de 2020.

Ese día, un tuit publicado por Dan Scavino, director de medios sociales de la Casa Blanca, y retuiteado por Trump, fue etiquetado como “contenido manipulado”, ya que mostraba un vídeo de Biden alterado donde afirmaba que sólo había una opción: “reelegir a Donald Trump”.

Fue la primera de las 304 veces en las que Twitter aplicó su política contra la desinformación a contenido publicado por Trump. En la siguiente ocasión, la norma se aplicó a dos tuits originales del presidente publicados el 26 de mayo de 2020. En ellos aseguraba que el voto por correo para las elecciones de noviembre era fraudulento y parte de unos comicios amañados.

Twitter lo etiquetó como “información engañosa” y enlazó a información verificada que contradecía las afirmaciones de Trump. Sólo tres días después, y mientras Trump firmaba una orden contra las redes sociales, Twitter eliminaba un mensaje del presidente referida a las protestas por la muerte de George Floyd. La plataforma consideró que aquel mensaje incumplía las normas relativas a “glorificación de la violencia”.

Estas intervenciones de Twitter censurando a Trump se repitieron en junio 3 veces (por amenazas a manifestantes en Washington). En agosto hubo otro aviso, de nuevo por sugerir fraudes en el voto. Aquel era el aperitivo de la campaña que inició Trump después del verano para convencer a la opinión pública de que las elecciones de noviembre iban a ser un gran fraude. En septiembre, coincidiendo con un aumento en el número de tuits de Trump, ya fueron 11 los etiquetados; en octubre sólo 4 y en noviembre, con la celebración de las elecciones el martes 3, se llegó al culmen. Ese mes, 205 publicaciones acabaron etiquetadas o eliminadas por contravenir las normas de Twitter.

Tras las elecciones, todos los tuits se refieren al supuesto fraude electoral que presuntamente hay que parar (“Stop the fraud!", proclama el 5 de noviembre), a Trump como verdadero ganador frente a Biden porque “están tratando de ROBAR las elecciones” (4 de noviembre, lo que daría origen al lema “Stop the steal”), a la necesidad de no contar los votos de algunos estados y a la idea de que están pasando cosas “muy extrañas” en estas “elecciones amañadas”. Este tipo de aseveraciones, que apoyan bulos que circulan sobre el recuento electoral, reciben etiquetas que las desacreditan.

La campaña de Trump se intensifica en las siguientes semanas, aunque va menguando conforme el equipo de Trump va perdiendo casos ante los tribunales. Finalmente, dos tuits del 10 de diciembre son los últimos en ser etiquetados. Ambos reiteran las afirmaciones sin pruebas de que han “amañado” las elecciones y de que el verdadero ganador es Donald Trump.

Las palabras más repetidas en los tuits señalados de Donald Trump hasta que han cerrado su cuenta tienen que ver con las elecciones (“elecciones”, “votos”, “papeletas”, “voto”, “Biden”) y el inexistente fraude (“amañadas”, “falso”) en estados como Georgia y Pennsylvania. El abanico de desinformación del presidente en esta red social empezó recibiendo anotaciones como “engañoso” o “manipulado” para terminar recibiendo textos más explícitos por parte de Twitter, como el de “Las autoridades electorales han certificado a Joe Biden como ganador de la elección presidencial de EEUU” con que la plataforma contestó al tuit en que Trump decía que había “ganado las elecciones por un montón”.

Palabras más frecuentes encontradas en los tuits etiquetados de Trump. VerificaRTVE

Son tuits, además, de tono muy agresivo, pues los sentimientos predominantes en ellos son negativos, y asociados al enfado, la furia o la tristeza, aunque demostrando siempre una gran confianza en ellos.

Análisis del sentimiento apreciable en los tuits de Trump etiquetados por Twitter. VerificaRTVE

Su frecuencia de publicación disminuye en diciembre hasta llegar al final que ya conocemos: tras el asalto al Capitolio, Twitter decide suspender permanentemente la cuenta personal de Donald Trump.

Los datos utilizados en este artículo proceden del “Trump Twitter Archive” v2 del que se han seleccionado aquellos que fueron etiquetados por Twitter. Dataset completo en https://www.thetrumparchive.com/faq