En términos de moderación , Parler cuenta con un órgano llamado Jurado de la Comunidad que, cuando recibe una queja sobre un determinado mensaje, somete a votación de sus miembros si incumple o no las normas . Con cinco votos del jurado, el mensaje se retira y al usuario autor se le quitan unos puntos. Cuando un usuario pierde 20 puntos, su cuenta queda suspendida pero a los tres meses vuelve a reactivarse recuperando todos los puntos, según cuenta a VerificaRTVE Marcelino Madrigal , experto en redes sociales, desinformación y análisis tecnológico. “Cuando ellos reciben un reporte tienen el Jurado de la Comunidad y lo que hacen es que votan cada uno de los miembros del jurado sobre si el contenido está de acuerdo o no (con las reglas) y con cinco votos lo retiran”, explica.

Por qué es tan popular entre los ultraconservadores

Ha ido creciendo conforme crecía el apoyo de diversos políticos conservadores como Ted Cruz o Donald Trump en EE.UU.. En España, han publicitado sus cuentas en Parler Santiago Abascal (VOX), Juan Carlos Girauta (ex-Ciudadanos) o Beatriz Fanjul (PP).

La red aumentó su número de usuarios con personas contrarias a las manifestaciones de Black Lives Matter (BLM) y después volvió a hacerlo tras las elecciones de noviembre en EE.UU. con partidarios desencantados de Trump. En realidad, lo ha hecho cada vez que las grandes plataformas clausuraban la cuenta de algún político o persona influyente que se pasaba a Parler. Cuando Twitter, Facebook e Instagram cerraron las cuentas del hasta entonces presidente de EE.UU., la aplicación se descargó en casi 270.000 ocasiones, según el portal especializado TechCrunch.

Madrigal asegura que Parler en todo caso no alcanza la “popularidad” de Twitter ni tiene una comunidad de seguidores que se pueda equiparar. Recordemos que Facebook tiene casi 2.500 millones de usuarios y Twitter, 350 millones. “Yo pondría lo de popular en cuarentena. Los números que tiene no son tan grandes. Son ocho millones de miembros y activos son cuatro millones y medio. Son populares porque han saltado a los medios”, explica. Madrigal deja claro que Parler no busca competir a nivel económico con Twitter o Facebook sino que realmente es una “herramienta tecnológica” al servicio de “un grupo de presión”. “Esto no es un negocio”, zanja.