Quién está detrás del asalto al Capitolio: de los 'Proud Boys' a QAnon

También llamado “Baked Alaska”, este conocido de los medios estadounidenses se paseó por el Congreso e incluso emitió la operación en directo. Su streaming se hizo viral y puede verse en esta recopilación de materiales del asalto realizada por IntelligenceX . En el minuto 17.40 habla a la cámara.

“Rioters chanting "America First" as they occupy the Capitol, led by Baked Alaska, close ally of @NickJFuentes & the America First/groyper movement. Baked Alaska was streaming on @OfficialDLive. DLive has removed his account. Tell them to remove Nick too- https://t.co/uFIDBEFUtU pic.twitter.com/XlLYoTNlNo“