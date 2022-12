El mundo contemporáneo tiende a polarizar a las sociedades con opiniones encontradas, y el cambio climático no es una excepción. Para sacar el debate de las trincheras del enfrentamiento y devolverlo al territorio abierto de la ciencia, el primer paso es perderle el miedo a dialogar con los que piensan de otra manera, porque existen preguntas directas que se pueden responder basándose en hechos y en datos procedentes de fuentes fiables.

John Cook, uno de los divulgadores más citados en contenidos sobre el clima, escribió en 2019 un estudio titulado “Entendiendo y confrontando la desinformación sobre el cambio climático”. Consideraba cinco puntos de conflicto entre los defensores de medidas contra el calentamiento global y los que niegan el fenómeno. Conocer esas líneas básicas del desencuentro es importante para conversar con conocimiento de causa.

¿Habrá consecuencias serias si el aumento es de unos pocos grados?

¿Habrá consecuencias serias si el aumento es de unos pocos grados? VerificaRTVE

Sí. Serán muy serias y condicionarán el futuro de millones de personas. El hecho de que la temperatura esté subiendo sin que haya consecuencias catastróficas visibles hoy no es más que la constatación de que la respuesta del clima a los gases de efecto invernadero arrastra una enorme inercia tanto para lo bueno como para lo malo. Según Petteri Taalas, Secretario General de la OMM, “la última vez que la Tierra experimentó un nivel de CO₂ similar al de ahora fue hace entre 3 y 5 millones de años cuando la temperatura era entre 2º C y 3º C más alta que ahora y el mar estaba entre 10 y 20 metros por encima de los niveles actuales”. Talaas añade: “pero entonces no había 7.800 millones de personas”.

Esta inercia entre la acción (incremento de los gases) y la reacción (subida de la temperatura) nos va bien ahora porque retrasa las peores consecuencias unos años. Sin embargo, también juega en nuestra contra pues incluso si dejáramos de interferir en la composición del aire de golpe, se tardaría décadas en revertir el calentamiento global que se está generando desde el inicio de la actividad industrial.